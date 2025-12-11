Más vuelos: una aerolínea viajará entre Mendoza y Río de Janeiro desde enero

Por Sitio Andino Economía







El Grupo Gol realizará dos vuelos semanales entre la provincia de Mendoza y Río de Janeiro de forma directa. El gobernador Alfredo Cornejo recibió a las autoridades de la empresa y le presentaron el proyecto de expansión.

"Estamos muy contentos porque a partir del 3 de enero vamos a tener un vuelo adicional de Río de Janeiro a Mendoza. Son dos frecuencias semanales que nos permiten seguir creciendo tanto en Argentina como en la región. Mendoza es un destino súper importante, es un destino que el brasileño busca, desea venir a probar los vinos, probar la buena gastronomía”, explicó Luciano Arziaga, gerente de Desarrollo Internacional de Grupo Gol.

En el encuentro en la Casa de Gobierno, los directivos de la empresa detallaron el plan de expansión que realizará la línea aérea en toda la región entre enero y marzo de 2026 y que incluye nuevos vuelos desde Mendoza a Río de Janeiro a partir del 3 de enero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1999201632660115718&partner=&hide_thread=false Mendoza sigue ampliando su conexión con el mundo. Recibimos en Casa de Gobierno a las autoridades de GOL Líneas Aéreas para anunciar una nueva ruta directa entre Mendoza y Río de Janeiro, que comenzará a operar el 3 de enero de 2026, con dos vuelos semanales .



Río es uno de los… pic.twitter.com/rG9Z9IBrPM — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 11, 2025 Crece la oferta de vuelos en Mendoza Gabriela Testa, titular del Emetur, celebró el anuncio de la línea aérea brasilera, “que ya nos conecta regularmente con San Pablo -con cuatro frecuencias semanales en este momento, y una por día durante el invierno- y ahora está sumando dos frecuencias a Río de Janeiro”.

Mendoza - Río de Janeiro operará desde el 3 de enero, los lunes y sábados, partiendo de la provincia a las 3:15 y llegará a Río de Janeiro a las 7. Según la funcionaria, la provincia ya cuenta con más de 205 vuelos semanales. “Es muy importante que las líneas aéreas sumen conectividad porque no hay estrategia de marketing que funcione si no hay manera de que el turista llegue cómodamente al destino”, expresó.