Luego del Hot Sale, llega el Black Week de los mayoristas: fechas, descuentos y expectativas

¿Qué productos y precios tendrán descuento?

Según explicó David a este medio, todos los productos tendrán descuento aunque todavía no pueden confirmar de cuánto. Las ofertas y promociones dependerán de los acuerdos con los proveedores. Sin embargo, sí señaló que sus precios serán reales y competitivos.

image.png Los descuentos variarán según los acuerdos con los proveedores. Foto: Yemel Fil

“Nosotros ya trabajamos con precios muy competitivos donde los costos están muy controlados. Lo ideal para el cliente es que si el descuento es de un 5% realmente sea de un 5%”. El empresario expuso el ejemplo en contraposición a los porcentajes impactantes que muchas veces las cadenas de supermercados publicitan, aunque no sean reales.

“Nuestra empresa es muy clara con los precios, muy competitiva, creemos que ese impacto del 50% no sirve de nada si te subo el 100% para después bajarte y que tenga impacto. No lo hacemos, no lo hemos hecho nunca y no está en nuestro ADN hacer eso”, puntualizó.

¿Qué pasa con los electrodomésticos?

También los electrodomésticos serán parte del Black Week. A través de distintas ofertas, la propuesta es que los mendocinos elijan comprar en territorio nacional y no en el vecino. “En electrodoméstico vamos a hacer algunos precios buenos y vamos a hacer un esfuerzo también para que puedan acceder y estar cerca de los precios, por ahí, de Chile”.

¿Podrá realizarse compras de forma virtual?

Tal como informó David, las ofertas de Oscar David Mayorista podrán encontrarse únicamente de forma presencial.