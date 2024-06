Lucha antigranizo: "Si algún sector quiere, puede hacerse cargo"

"Cada Gobierno hizo lo que ha sabido, podido o lo que las circunstancias obligaron. Nosotros evaluamos resultados, y a partir de ellos hacer correcciones. Es un criterio empresario constante: si una idea se lleva a cabo sin dar resultados, no se persiste en el error. El que hace, erra seguro. Pero hay que evaluar, y si hay que cambiar tener el coraje de hacerlo", afirma el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu en diálogo con Sitio Andino .

Según Vargas Arizu, "hay dos carpetas. La ciencia que dice que la lucha antigranizo es ineficiente se contrapone con la que asegura que lo es, pero con la diferencia que en éste caso siempre hay alguien interesado . Además, en algunos lugares del mundo donde funciona lo contratan los privados, no el Gobierno como en Mendoza, que es el único lugar donde cuando cae granizo llaman al ministro o al gobernador".

De todos modos, hablar de más o menos eficiencia es contrafáctico. ¿Cuánta producción se hubiera perdido con el granizo en los últimos 8 años sin lucha activa?

Lo que perdíamos antes de tener la lucha antigranizo. Y si vamos a resultados, la vitivinicultura exportaba, teníamos más ganadería en el sur, más fruta, más de todo. Hay un tema político ahí: yo pongo algo que te hace creer que estás cubierto.

Granizo, entre el "mito" y la mitigación

En línea con el argumento oficial en favor de discontinuar la mitigación aérea de las tormentas graniceras, el granizo se pone al nivel de otros fenómenos meteorológicos que para los funcionarios no se pueden modificar.

"Si se pudiera modificar el clima desde arriba, no habría sequía ni inundaciones porque sería manejar a las nubes para que descarguen en el mar o el desierto. En ese mito hay negocios, política, creencias. Lo que se hacía con la lucha antigranizo le molestaba a ganaderos y ecologistas, y a quienes la acusaban de provocar sequía ante una tormenta que se disipaba", dice el ministro de Producción.

Pero muchos estudios científicos a lo largo de estos 25 años de lucha antigranizo aseguran que, sin llegar al 100%, se logró una mitigación del orden del 50%

Con mitigación, si hubiera un resultado positivo la actividad privada no pondría tela antigranizo, por ejemplo. No valdría más alguna zona que productivamente es segura que otra. En otros términos: no vale lo mismo una casa de un barrio privado que otra afuera, por el tema seguridad. Eso pasa también acá: uno puede decidir producir cereza en fresco en Alvear, pero se va a helar siempre porque es una zona con más riesgo.

Rodolfo Vargas Arizu.jpg El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu. Foto: Yemel Fil

Hoy el minifundista de 7 a 10 hectáreas está expuesto a la helada o a la piedra. Entonces nosotros, con fondos de la lucha, vamos a atacar directamente el problema: dándole cobertura con el seguro agrícola y crédito barato para que ponga malla antigranizo si quiere.

De todos modos, el sistema se ha perfeccionado con el tiempo. ¿Tienen en cuenta que la estadística de daño es variable?

Siempre ha sido de entre el 8 y el 14% de hectáreas con pérdidas al 100%. Este año bajó al 6%. Eso es porque hubo tormentas significativas, muchas "superceldas" graniceras que caen en el campo, aunque las que cayeron en la Ciudad hicieron un lío. Hubo dos grandes que, reconocido por la ciencia y los mismos pilotos, no se pudieron modificar. Sólo se calman los nervios, pero no hacen nada. Y para eso, vamos a algo más seguro, porque tenemos el mandato de cuidar el erario público. ¿Porqué vamos a usar los fondos finitos que tenemos en algo incierto?

De la lucha antigranizo activa a la malla y el seguro

¿Por qué un gobernador que en su anterior gestión creó AEMSA, la firma provincial que administra el sistema, ahora quiere eliminarla?

Primero, la política cambió. Tenemos un presidente que no es político. Y vamos hacia una estructura con más responsabilidad entre las partes y menos responsabilidad del Estado. Supongamos que la lucha antigranizo fuera 100% beneficiosa ¿quién debería pagarla? El productor. ¿Porqué debería afrontarlo el mozo que trabaja en un local gastronómico de la calle Arístides si no tiene finca?. Hay un razonamiento de justicia. También un mandato social de cambiar las cosas.

A propósito de certezas, Vargas Arizu esgrime que el destino de los recursos deben ir a subsidiar tasa para créditos y riego "porque si se cubre y se riega bien, además de ser eficiente en el uso de la energía, habrá más producción".

Más allá del crédito, no muchos productores podrían acceder a malla, que tiene un alto costo en dólares. ¿Cuál es la forma de facilitarlo?

Con asistencia para que se unan y tener, por ejemplo, una finca de 70 hectáreas con riego presurizado a partir de un aval de SGR (Sociedad de Garantía Recíproca). Ese es el enfoque. Y que cambien su matriz productiva: a veces es mejor hacer pasturas. Por eso en el Sur se instalará una planta de pellets de alfalfa exportable. No necesariamente hay que seguir haciendo lo mismo. El mundo está cambiando y no tenemos que atarnos a sistemas rígidos.

Además, gastamos $17.000 millones en la lucha antigranizo. Es poco eficiente. Con 2.000 millones subsidiamos 5 puntos la tasa de para dar préstamos por $40.000 millones. Así, el pequeño productor pagará una tasa del 14%.

¿Cuántos productores pueden acceder a colocar tela con valores que llegan a 17 mil dólares por hectárea?

En nuestra empresa (bodega Tierras Altas) la hemos instalado a razón de u$d 8 mil por hectárea. Cuando salgan varias empresas a poner tela ese costo será mucho menor.

¿Con un pool de compras?

Con un pool de compras y todo lo que podamos imaginar que sea más eficiente y beneficie al productor. No va a sufrir más daño del que ha sufrido. Incluso, para el turismo por ejemplo, es perfectamente asegurable.

Algo interesante en lo que vamos a intervenir también: el sector cooperativo está casi la mitad de los 11 productores vitivinícolas de Mendoza. Ellos tienen un seguro por el cual dejan un 6% de su producción para vinificar. Cuando cae granizo le prorratean el costo. Otro ejemplo es el de los asociados al programa Tomate 2000: dejan un porcentaje y a cambio reciben fertilizantes y saben cuánto plantar, con precio garantizado en dólares. Y sin pedirle nada al Estado.

Menos presencia del Estado en la lucha antigranizo. ¿En el seguro agrícola también?

No necesariamente. El Estado se retira de un sistema, pero va a otro: para eso vamos a subsidiar la prima del seguro para que sea más barata (se estima un costo de $400 mil/ha) y los productores puedan entrar. Vamos a trabajar con un pool de aseguradoras en la bonificación de tasa y la cobertura necesaria.

Hoy se podría acceder a una cobertura de $2 millones a partir de un pago de $700 mil.

Compartir el costo ¿una chance?

El ministro de Producción tiene una agenda apretada en los próximos días. Le espera una recorrida por distintos puntos de la provincia, que incluye reuniones con los municipios y cámaras de San Rafael y General Alvear para tratar el nuevo paradigma del sistema de defensa antigranizo.

"Algunos plantean que puede afectar al turismo. En caso de que así sea, con un millón para tener el seguro se solucionaría. Pero no mantener una infraestructura de 17 mil millones para darles tranquilidad".

Algunas cámaras de productores proponen discutir cómo repartir el costo de la lucha antigranizo, o prorratearlo entre los beneficiarios. ¿El Gobierno lo tiene en cuenta?.

La gestión privada también es una opción, esto no es algo cerrado. Si algún sector quiere puede hacerse cargo. Se transfieren las acciones de AEMSA. Pero los aviones quedarán en tierra.

He hablado con el sector empresario, aunque afirman que no ha sido consultado. Si creen que es buena la lucha antigranizo, se concesionan los aviones de la Provincia, con algún piloto y mecánicos, y prestamos el servicio de los 9 radares meteorológicos. Hay que tener en cuenta que tiene un contrato anual y se trabaja 6 meses.

Y sobre la modalidad de financiamiento ¿podría cobrarse una especie de plus sobre ciertas obligaciones, como la tarifa de riego?

Habría que verlo. Pero sería más difícil, porque debe ser un aporte voluntario. Si el productor ve que algo le resuelve un problema real seguramente pondrá el dinero. Pero cualquier propuesta se hablará con el gobernador, que tiene la última palabra.