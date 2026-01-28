Los duraznos mendocinos estarán en las góndolas de los supermercados de Dubái

La provincia de Mendoza volvió a exportar duraznos frescos a los Emiratos Árabes Unidos , específicamente a Dubái. A su vez, buscan nuevos mercados para posicionar esta producción local en el mundo, junto con otras frutas.

El anuncio se realizó en la feria internacional Gulfood, una de las exposiciones de alimentos más importantes del mundo, que se desarrolla en Dubái y reúne a productores y compradores de distintos países.

Problema en el sector frutícola Precios bajos del durazno y la pera afectan a productores de San Rafael

La exportación se dio debido al trabajo de diferentes actores como ProMendoza, un importador argentino radicado en Emiratos Árabes Unidos y un productor mendocino. El comprador es socio de ProMendoza con el que se generó una plataforma logístico comercial permanente en Emiratos y el destino final del producto son cadenas de supermercados del país árabe, a través de la plataforma comercial de la empresa Besko FZC.

El durazno exportado partió desde el Valle de Uco y fue producido por la empresa Moreno Group. Su titular, Miguel Moreno, calificó el envío como un hecho histórico y anticipó que, de mantenerse el ritmo, se prevé despachar un embarque semanal hasta el final de la cosecha, estimado para los primeros días de marzo.

“Es un orgullo para nuestra empresa concretar esta operación”, expresó, y agradeció “al gran equipo de personas que participan en todo el proceso, desde la finca hasta los operadores logísticos, aportando profesionalismo en cada etapa”.

exportación duraznos valle de uco feria internacional Gulfood Mendoza estuvo presente en la feria internacional Gulfood. Prensa Gobierno de Mendoza

Mendoza refuerza la exportación de frutas

Gerardo Arribas, encargado del sector de Alimentos de ProMendoza, destacó que “este envío es fruto de un extenso trabajo articulado entre el organismo, el importador y el productor mendocino”.

Además, señaló que “el durazno tiene muchas posibilidades en este mercado y también las tendrá en China una vez que se firme el protocolo fitosanitario”. En ese sentido, remarcó que Dubái es un mercado exigente y de calidad que, a su vez, permite acceder a otros destinos como India, ampliando las oportunidades para productos mendocinos, incluso para aquellos menos tradicionales como la alfalfa, que podría generar no solo exportaciones sino también inversiones en la provincia.

“Por los niveles de calidad que se pueden hacer en Mendoza, además del durazno, hay mucho potencial para la alfalfa en Emiratos Árabes. Por ejemplo, nuestro socio avanza en un proyecto de hacer unas 2.000 hectáreas en la provincia para abastecer a sus clientes más exigente en Emiratos”, agregó.

Por su parte, Gustavo Calamari, titular de Besko FZC, subrayó la calidad de la producción local: “El producto mendocino es de muy buena calidad. Nos fue muy bien con la cereza y ahora vamos por el durazno. Todo se va a vender en Emiratos, pero ya estamos buscando nuevos mercados”.

Además, resaltó que “Mendoza tiene productos naturales, con menos químicos”, y detalló que este es el primero de cuatro embarques previstos, mientras se analiza también la compra de manzanas. Hasta el momento, la empresa ya importó cinco contenedores de nueces, dos pallets de cerezas y duraznos de dos variedades.