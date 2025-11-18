Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025

El próximo jueves 20 de noviembre se realizará la Gala de las Bodegas en el Hotel de Turismo de Tupungato . El evento comenzará a las 20.30 y reunirá a las principales bodegas del Valle de Uco , una de las regiones más reconocidas de la actividad vitivinícola.

Los asistentes podrán degustar los varietales más representativos de cada bodega y acompañarlos con una propuesta gastronómica especialmente seleccionada. Además, según anticiparon los organizadores, la noche contará con un espectáculo musical sorpresa de primer nivel.

La Gala de las Bodegas es una iniciativa impulsada por Ucovin y funciona como una evaluación anual de los vinos del Valle de Uco . Se celebra desde 1995 con el propósito de elevar la calidad de los productos y procesos vitivinícolas, así como promover el desarrollo y bienestar de todos los actores del sector.

El encuentro cuenta también con el acompañamiento del INTA y de los municipios de los tres departamentos del Valle de Uco: Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Precio de las entradas y cómo conseguirlas

La entrada al evento tiene un valor de $60.000 e incluye una copa de obsequio. Las reservas pueden realizarse en las sedes del INTA de Tupungato, Tunuyán y La Consulta, en la Cámara de Comercio de Tupungato o directamente con los socios de Ucovin. El cupo es limitado.

Sobre Ucovin, la clásica degustación local

Ucovin es la tradicional degustación anual de vinos del Valle de Uco que se desarrolla desde 1995. Su crecimiento en capacidad e importancia la ha convertido en una cita ineludible para los protagonistas del sector vitivinícola regional.

El objetivo central es evaluar y destacar la calidad de los vinos elaborados con uvas de la región por las bodegas locales, en un territorio reconocido por sus terruños distintivos. El Valle de Uco se consolidó en los últimos años como una de las zonas vitivinícolas más valoradas de Argentina y del mundo. Actualmente cuenta con 27.750 hectáreas implantadas con uva de primera calidad, lo que representa el 17% de la superficie vitivinícola de Mendoza.