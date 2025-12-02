2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
HISTÓRICO

La provincia de Mendoza contará por primera vez con un presidente en la Asociación Argentina de Sommeliers

Por primera vez, la provincia de Mendoza y su tradición vitivinícola estarán representadas en la presidencia de la Asociación Argentina de Sommeliers.

La provincia de Mendoza contará por primera vez con un presidente en la Asociación Argentina de Sommeliers

La provincia de Mendoza contará por primera vez con un presidente en la Asociación Argentina de Sommeliers

 Por Soledad Maturano

La Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) eligió a su nueva Comisión Directiva y el mendocino Andrés Lafarge fue designado como su nuevo presidente. Se trata de un hecho histórico para la provincia de Mendoza, ya que es la primera vez, en los años de trayectoria de la entidad, que la asociación será presidida por un mendocino.

Esto tiene un valor especial por el rol fundamental de Mendoza en la actividad vitivinícola del país y por el desarrollo de la AAS, una asociación sin fines de lucro fundada en 2001. La entidad persigue objetivos centrales como la divulgación de la cultura del vino, la promoción del conocimiento —a través de investigación, publicaciones y seminarios—, además de colaborar en la mejora del servicio de bebidas en restaurantes y hoteles, y fortalecer y homenajear la profesión de sommelier.

Lee además
Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza
Andres sommelier
Andrés Lafarge es el mendocino elegido como el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers

Andrés Lafarge es el mendocino elegido como el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers

Un mendocino al frente de la Asociación Argentina de Sommeliers

No es casualidad que Lafarge haya sido elegido como presidente: tiene un recorrido sólido en la actividad. Graduado en 2014 de la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS), cuenta con tres certificaciones internacionales que respaldan su formación profesional.

“El sommelier es un comunicador. Las aptitudes de generar empatía y conocer diferentes culturas son fundamentales. Percibir, entender y expresar me definen como un sommelier entrenado, estudiado y dedicado a mi trabajo”, destaca en sus redes sociales sobre su perfil profesional.

Además, de acuerdo con el sitio oficial de la asociación, Lafarge ejerció como sommelier en hoteles como The Vines of Mendoza y Park Hyatt Mendoza, y también trabajó en la comercialización de vinos en Pulenta Estate. Es cofundador de Envinados Mendoza, un proyecto dedicado a generar vínculos en torno al vino.

Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva de la AAS

La elección de la nueva Comisión Directiva se realizó el 1 de diciembre en tres provincias de forma simultánea: Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Si bien la AAS tiene sede en Buenos Aires, habilitar el voto en otras provincias refleja la búsqueda de un espíritu federal dentro de la asociación.

Tras la jornada de votación, la Comisión Directiva —que asumirá funciones por los próximos tres años— quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidente: Andrés Lafarge
  • Vicepresidente: Pablo Colina
  • Secretaría General: Juan Giacalone
  • Tesorero: Julián Paez
  • 1º Vocal Titular: Eugenia Loria
  • 2º Vocal Titular: Paz Levinson
  • 3º Vocal Titular: Candela Traine
  • 4º Vocal Titular: Desirée Gimenez
  • 5º Vocal Titular: Nicolás Fitipaldi
  • 6º Vocal Titular: Rodrigo Kohn
  • 1º Vocal Suplente: Alex Rodríguez
  • 2º Vocal Suplente: Lía de Bárbara
image
Las elecciones de la AAS tuvieron lugar el primero de diciembre de 2025

Las elecciones de la AAS tuvieron lugar el primero de diciembre de 2025

Sobre la Asociación Argentina de Sommeliers

Según la información disponible en su sitio web, la asociación civil fue fundada en 2001 y es una entidad sin fines de lucro. Además, desde 2002 integra la Association de la Sommellerie Internationale (ASI).

En cuanto a su misión, la AAS explica que busca promover “la capacitación constante del sommelier profesional, impulsando la actualización del conocimiento en profundidad de vinos y otras bebidas, en combinación con distintos aspectos de la profesión a través del estudio, la investigación, la interacción con asociaciones del exterior y la difusión mediante actividades, publicaciones, seminarios, reuniones y concursos”.

Temas
Seguí leyendo

Histórico: Regatas se consagró Pentacampeón Nacional de Remo en Senior 8+ y marca un récord para Mendoza

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Noche de boxeo en Mendoza: grandes combates animan el Cuna de Campeones V

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

Casa de Gobierno retoma la atención y los servicios: qué provocó la suspensión de actividades

El hospital Notti incorporará tecnología antisísmica de vanguardia por primera vez en el sistema público

De la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial de Futsal

LO QUE SE LEE AHORA
Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show 
Conmoción

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Te Puede Interesar

El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.
Justicia de Mendoza

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

Por Celeste Funes
Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Por Soledad Maturano
Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo