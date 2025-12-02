La provincia de Mendoza contará por primera vez con un presidente en la Asociación Argentina de Sommeliers

La Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) eligió a su nueva Comisión Directiva y el mendocino Andrés Lafarge fue designado como su nuevo presidente. Se trata de un hecho histórico para la provincia de Mendoza , ya que es la primera vez , en los años de trayectoria de la entidad, que la asociación será presidida por un mendocino.

Esto tiene un valor especial por el rol fundamental de Mendoza en la actividad vitivinícola del país y por el desarrollo de la AAS, una asociación sin fines de lucro fundada en 2001. La entidad persigue objetivos centrales como la divulgación de la cultura del vino , la promoción del conocimiento —a través de investigación, publicaciones y seminarios—, además de colaborar en la mejora del servicio de bebidas en restaurantes y hoteles, y fortalecer y homenajear la profesión de sommelier.

No es casualidad que Lafarge haya sido elegido como presidente: tiene un recorrido sólido en la actividad. Graduado en 2014 de la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS) , cuenta con tres certificaciones internacionales que respaldan su formación profesional.

Andrés Lafarge es el mendocino elegido como el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers

“El sommelier es un comunicador. Las aptitudes de generar empatía y conocer diferentes culturas son fundamentales. Percibir, entender y expresar me definen como un sommelier entrenado, estudiado y dedicado a mi trabajo”, destaca en sus redes sociales sobre su perfil profesional.

Además, de acuerdo con el sitio oficial de la asociación, Lafarge ejerció como sommelier en hoteles como The Vines of Mendoza y Park Hyatt Mendoza, y también trabajó en la comercialización de vinos en Pulenta Estate. Es cofundador de Envinados Mendoza, un proyecto dedicado a generar vínculos en torno al vino.

Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva de la AAS

La elección de la nueva Comisión Directiva se realizó el 1 de diciembre en tres provincias de forma simultánea: Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Si bien la AAS tiene sede en Buenos Aires, habilitar el voto en otras provincias refleja la búsqueda de un espíritu federal dentro de la asociación.

Tras la jornada de votación, la Comisión Directiva —que asumirá funciones por los próximos tres años— quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Andrés Lafarge

Vicepresidente: Pablo Colina

Secretaría General: Juan Giacalone

Tesorero: Julián Paez

1º Vocal Titular: Eugenia Loria

2º Vocal Titular: Paz Levinson

3º Vocal Titular: Candela Traine

4º Vocal Titular: Desirée Gimenez

5º Vocal Titular: Nicolás Fitipaldi

6º Vocal Titular: Rodrigo Kohn

1º Vocal Suplente: Alex Rodríguez

2º Vocal Suplente: Lía de Bárbara

image Las elecciones de la AAS tuvieron lugar el primero de diciembre de 2025

Sobre la Asociación Argentina de Sommeliers

Según la información disponible en su sitio web, la asociación civil fue fundada en 2001 y es una entidad sin fines de lucro. Además, desde 2002 integra la Association de la Sommellerie Internationale (ASI).

En cuanto a su misión, la AAS explica que busca promover “la capacitación constante del sommelier profesional, impulsando la actualización del conocimiento en profundidad de vinos y otras bebidas, en combinación con distintos aspectos de la profesión a través del estudio, la investigación, la interacción con asociaciones del exterior y la difusión mediante actividades, publicaciones, seminarios, reuniones y concursos”.