La dependencia agro exportadora de la economía argentina

Mientras tanto la realidad es que la Argentina es absolutamente campo dependiente con el agravante que no hay musculo político desde el Estado para controlar a ese sector que se ha transformado en quine marca el ritmo de muchas de las medidas de los equipos económicos.

image.png La economía argentina sigue con una dependencia muy fuerte de las agroexportaciones.

Un repaso al panorama 2022 solo confirma estás situaciones. En las ultimas horas FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) destacó que en el 2022 Argentina registró un récord de exportaciones agroindustriales llegando a casi 60 mil millones de dólares lo que significa un 8,5% más que en el 2021.

Según el informe la cadena láctea aumentó un 24% sus exportaciones, carnes 17% y granos 9%. Por otro lado, las economías regionales cayeron en un 5%.

El informe también muestra que los complejos que más aumentaron sus exportaciones en valor medido en dólares fueron el de la cebada el 71%, girasol 42%, trigo 35%, avícola 24%, lácteo 24%, yerba 19% y carne de vaca 19%.

Uno de los problemas (aun sin solución ) es qué pasa con los superávit comerciales que genera la Argentina que se escurren como arena entre las manos. Según FADA en 2022 Argentina registró un superávit de 7 mil millones de dólares, un 53% menos que en 2021, principalmente por el incremento de las importaciones. Muchas ramas de actividad presentan un balance deficitario, mientras que sólo 3 presentan superávit: agroindustria, minería y transporte

El informe destaca que los saldos de 2022 fueron en el caso de minería de 1.040 millones de dólares mil y transporte USD 373 millones. En el caso de la agroindustria sin embargo el superávit comercial fue de 49 mil millones de dólares lo que muestra la importancia que adquiere el sector para la economía argentina y de allí su fortaleza política.

FADA destaca que de todo lo que producen las cadenas agroindustriales, en promedio, el 54% abastece el mercado interno y el otro 46% es exportado.

En cuanto a los datos de los mercados surgen datos interesantes. Siempre según el informe de la Fundación el 99% del cerdo se destina para el consumo interno y sólo el 1%se exporta. En el caso de la carne pollo el 90% queda y el 10% se exporta. El 71% de la carne de vaca es para los argentinos y el 29% se vende afuera y en la carne ovina, el 63% queda en el mercado interno mientras que el 37% se exporta.

Un dato que también marca alguna de las debilidades sobre las que se asienta el modelo exportador argentino y sobre el que hay que trabajar fuertemente es la concentración de mercados de destino, el 63% de las exportaciones agroindustriales se vende a solo 5 países compradores

Por regiones el informe destaca que la Patagonia lo que más se exporta son los rubros pesqueros, peras y manzanas. En la región Pampeana son mayoría soja, maní, girasol, maíz, trigo, cebada, carne de vaca, lácteos y carne aviar. En Cuyo prevalece la cadena vitivinícola. En el NEA lo que más se exporta es el complejo forestal, té, yerba y arroz. Por último, en el NOA se especializan en limón, porotos, y garbanzos

A la hora de la recaudación del Estado en concepto de Derechos de Exportaciones el 97% del total que se recauda en ese concepto lo aportan las Cadenas Agroindustriales. Estas aportaron USD 10.591 millones sobre un total de USD 10.945 millones. Los cereales y oleaginosas aportaron el 91%, seguido por las cadenas cárnicas con un 3,6%, las economías regionales 1,8%, lácteos 1% y el resto un 2,6%”

El desafío de ampliar la matriz exportadora argentina no termina en un gobierno en particular sino que debería ser una política de Estado permanente, sin dejar de comprender que la exportación de proteínas es el gran negocio argentino no es menos cierto que nuestras riquezas permitirían no solo mejorar ostensiblemente nuestra producción de divisas, sino también equilibrar las balanzas de poder.