Jubilaciones, montos y fake news

En las ultimas horas se apoderó de las redes antisociales una discusión acerca de las jubilaciones y sus montos a partir de una fake news desarrollada por parte de presuntos seguidores del ex presidente Mauricio Macri y fue retuiteada por importantes funcionarios del gobierno de Mendoza.

No hace falta decir que hasta con el famoso “ojo de buen cubero” ese número es de imposible alcance, y no solo eso; A juzgar por las actitudes que está tomando la oposición con la aprobación de la moratoria previsional es muy probable que hasta cobraran menos aún de lo que prometía la fórmula.

Así la jubilación mínima creció de marzo de 2022 a marzo de 2023 de 32.631,30 a 58.665,80, aunque al agregarle el Bono no remunerativo y escalable de 15.000 pesos ningún jubilado o jubilada cobrará menos de 73.665, lo que garantiza que con ese bono no pierdan en mejoría contra el proceso inflacionario.

Según el CEPA “al realizar la comparación con la inflación del período donde se aplica la actualización durante 2021 se observa que la primera actualización significó un incremento de 8,07%, mientras que la inflación alcanzó 12,92%, pero desde la segunda en adelante, el resultado se invierte: 12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%.

Es decir, tres de las primeras cuatro actualizaciones jubilatorias de 2021, resultantes de la fórmula votada a finales de 2020, lograron superar la inflación (junio, septiembre y diciembre 2021).

Para compensar el desfasaje de la primera actualización de movilidad, el Gobierno incluyó dos bonos de 1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021. Para compensar el segundo trimestre (para ser preciso, el efecto de la primera actualización sobre el segundo trimestre), se pagó un bono de 5.000 pesos en agosto. Finalmente, en diciembre de 2021, los jubilados percibieron hasta 8.000, cobrando no menos de 37.062.

image.png La polémica por el monto de las Jubilaciones es tan estéril como falsa.

La fórmula permitió mejorar el derrotero de la evolución del haber, logrando que el 2021 cierre con 52,67% de actualización contra 50,79% de inflación. Con la fórmula anterior la actualización hubiese sumado 49,6%.

En 2022, la primera actualización sumó 12,28%, pero la inflación superó dicho guarismo y se ubicó en 16,07%. En el segundo trimestre, y con una inflación creciente, la segunda actualización del año, (de 15,0%) no logró superar la evolución de precios del período que alcanzó 17,3%. Para compensar lo sucedido, se implmento un bono de 6.000 pesos pagados en abril. Luego de ello, y con el objetivo de equiparar el Refuerzo de Ingresos anunciados para desocupados/as, trabajadores/as de casas particulares, y demás, se decidió incorporar un segundo monto, pagaderos en mayo, de 12.000 pesos. La tercera actualización alcanzó 15,53% y la inflación alcanzó 22,0%, para el período septiembre a noviembre. En diciembre el guarismo de actualización sumó 15,6% y quedó por debajo de la inflación, que sumó 17,2%. Por esta razón, en diciembre, enero y febrero se implementó un bono de 10.000 pesos mensual.

Finalmente, en la primera medición del año, el valor alcanzó 17,04%, levemente por debajo de la estimación de inflación. Por dicha razón, esta movilidad fue acompañada de un bono de 15.000 pesos mensuales decreciente hasta 5.000 en marzo, abril y mayo para aquellos que cobren menos de dos jubilaciones mínimas”

Esta suma de porcentajes y bonos fijos hacen que los jubilados no pierdan ingresos ante el IPC pero se sabe que la inflación de los jubilados, en promedio, suele ser mayor que el IPC por el tipo y nivel de gasto por lo que la realidad marca que es muy difícil mantener el empate eterno.

Respecto a la discusión en danza ya el CEPA se anticipaba y advertía que “La actualización jubilatoria para marzo, en caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017 (70% inflación y 30% salarios) hubiese sumado 20,9%, es decir, un valor superior a la movilidad actual. Pero si se compara la aplicación desde el origen hasta hoy, en el caso de la fórmula Cambiemos hubiese sumado 189,8% para el período 2021/2022 y primera movilidad 2023, mientras que, con la nueva fórmula, el valor asciende a 208,1%.” de esta manera la nueva formula supera por casi 20 puntos a la anterior votada en el Gobierno de Mauricio Macri.

Según el trabajo del CEPA “Con la nueva ley, la jubilación mínima, con la actualización de marzo, alcanza a 58.665 pesos. Con la anterior ley, promovida por Cambiemos, la movilidad hubiese sumado 55.133 pesos, es decir 3.533 menos. Asimismo, la jubilación media alcanzará, con la nueva ley, aproximadamente 90.525 pesos en marzo de 2022 y hubiese sumado 81.803 con la anterior, es decir, una diferencia de 8.722 pesos.

En la serie acumulada de diferencias desde inicio de 2021 (aplicación de la nueva ley) a la fecha, los jubilados hubieses recibido con la antigua ley 64.228 pesos menos en el caso de la jubilación mínima y 115.539 en el caso de la jubilación media”.

Como se observa claramente no hay posibilidad alguna de que los haberes de la clase pasiva llegaran al nivel que describe en la fake tuitera, si es cierto que no con la vieja formula ni con la nueva la clase pasiva llega a valores razonables a la situación económica que atravesamos.

La situación de la clase pasiva sigue siendo una de las deudas de la democracia más allá de que en algunos periodos se los trato o trata mejor que otros, la materia sigue reprobada.