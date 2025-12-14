Jornada clave para las pymes: brindan una capacitación para mejorar el acceso al financiamiento

Abren la pre-inscripción para una capacitación destinada a pequeñas y medianas empresas de Mendoza.

El acceso al financiamiento pyme es una de las principales herramientas para crecer, pero también uno de los mayores desafíos. Con el objetivo de mejorar las posibilidades crediticias de las empresas, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organiza una capacitación destinada a profesionalizar la presentación de la información legal, contable e impositiva.

La capacitación “Prepará a tu pyme para obtener financiamiento. Armá legajos crediticios que te permitan crecer” , es una iniciativa pensada para acompañar a las empresas en el correcto armado de su documentación , clave para acceder a líneas de crédito y avales de garantía.

La jornada se realizará el 18 de diciembre , de 8.45 a 12 , en el SUM del Edificio central del Parque TIC , ubicado en Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz . La actividad cuenta con cupo limitado y requiere inscripción previa . El objetivo central es capacitar a las pymes sobre la complejidad real del armado de un legajo crediticio , un aspecto que suele ser determinante al momento de solicitar financiamiento.

Durante el encuentro, se trabajará sobre herramientas que permitan reconocer, aprovechar y fortalecer la trazabilidad de la información existente dentro de las empresas. En muchos casos, la información está disponible, pero no se encuentra organizada ni presentada de acuerdo con los criterios exigidos por bancos y sociedades de garantía recíproca (SGR) .

capacitación financiamiento pyme Los interesados en la capacitación, deben escribir a [email protected] Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La capacitación estará a cargo de representantes del Banco Nación, Banco Santander, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal de Inversiones, Portfolio SA y Cuyo Aval SGR. Estos especialistas brindarán asesoramiento para que las pymes conozcan los requisitos documentales indispensables, identifiquen riesgos frecuentes y mejoren su capacidad de respuesta ante entidades financieras.

La importancia de presentar la documentación de forma correcta

El acceso al crédito resulta vital para el crecimiento y la consolidación de las pymes. Sin embargo, muchas empresas pierden oportunidades estratégicas por presentar balances desactualizados, formularios incorrectos o carpetas incompletas y desordenadas. Estas falencias generan demoras, multiplican instancias de revisión y, en numerosos casos, derivan en rechazos.

A través de esta capacitación, las empresas accederán a criterios claros y herramientas prácticas para elaborar un legajo documental completo, que fortalezca su perfil crediticio y maximice sus posibilidades de obtener financiamiento y garantías, favoreciendo así su crecimiento, consolidación y expansión.

Los temas que se abordarán en la capacitación

Requerimientos legales y documentación contable esencial para la presentación del legajo para la solicitud de créditos y avales de garantía: constitución de sociedades, actas, poderes, balances, proyecciones de flujo de caja, certificaciones, garantías reales.

Errores frecuentes en la presentación de legajos crediticios y de solicitudes de garantías, y cómo evitarlos.

Optimización del "perfil crediticio" de la empresa.

Aquellas personas que se encuentren interesadas en obtener más información, deben escribir a [email protected]