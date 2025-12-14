14 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cómo reducir rechazos crediticios

Jornada clave para las pymes: brindan una capacitación para mejorar el acceso al financiamiento

El IDITS organiza una capacitación para que las pymes aprendan a presentar correctamente su información legal, contable e impositiva y accedan a financiamiento.

Abren la pre-inscripción para una capacitación destinada a pequeñas y medianas empresas de Mendoza.

Abren la pre-inscripción para una capacitación destinada a pequeñas y medianas empresas de Mendoza.

Por Sitio Andino Economía

El acceso al financiamiento pyme es una de las principales herramientas para crecer, pero también uno de los mayores desafíos. Con el objetivo de mejorar las posibilidades crediticias de las empresas, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organiza una capacitación destinada a profesionalizar la presentación de la información legal, contable e impositiva.

Una jornada para facilitar el acceso crediticio de las pymes: cuándo y dónde será

La capacitación “Prepará a tu pyme para obtener financiamiento. Armá legajos crediticios que te permitan crecer”, es una iniciativa pensada para acompañar a las empresas en el correcto armado de su documentación, clave para acceder a líneas de crédito y avales de garantía.

Lee además
Ciclo de formación laboral de la Municipalidad de Mendoza.
Oficios con salida laboral

La Municipalidad de Mendoza cerró un año de fuerte inversión en capacitaciones laborales
Guaymallén abre la preinscripción para la Masterclass de Electricidad para Mujeres﻿.
Autonomía y oficios

Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

La jornada se realizará el 18 de diciembre, de 8.45 a 12, en el SUM del Edificio central del Parque TIC, ubicado en Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz. La actividad cuenta con cupo limitado y requiere inscripción previa. El objetivo central es capacitar a las pymes sobre la complejidad real del armado de un legajo crediticio, un aspecto que suele ser determinante al momento de solicitar financiamiento.

Durante el encuentro, se trabajará sobre herramientas que permitan reconocer, aprovechar y fortalecer la trazabilidad de la información existente dentro de las empresas. En muchos casos, la información está disponible, pero no se encuentra organizada ni presentada de acuerdo con los criterios exigidos por bancos y sociedades de garantía recíproca (SGR).

capacitación financiamiento pyme
Los interesados en la capacitación, deben escribir a areatecnica@idits.org.ar

Los interesados en la capacitación, deben escribir a [email protected]

La capacitación estará a cargo de representantes del Banco Nación, Banco Santander, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal de Inversiones, Portfolio SA y Cuyo Aval SGR. Estos especialistas brindarán asesoramiento para que las pymes conozcan los requisitos documentales indispensables, identifiquen riesgos frecuentes y mejoren su capacidad de respuesta ante entidades financieras.

La importancia de presentar la documentación de forma correcta

El acceso al crédito resulta vital para el crecimiento y la consolidación de las pymes. Sin embargo, muchas empresas pierden oportunidades estratégicas por presentar balances desactualizados, formularios incorrectos o carpetas incompletas y desordenadas. Estas falencias generan demoras, multiplican instancias de revisión y, en numerosos casos, derivan en rechazos.

A través de esta capacitación, las empresas accederán a criterios claros y herramientas prácticas para elaborar un legajo documental completo, que fortalezca su perfil crediticio y maximice sus posibilidades de obtener financiamiento y garantías, favoreciendo así su crecimiento, consolidación y expansión.

Los temas que se abordarán en la capacitación

  • Requerimientos legales y documentación contable esencial para la presentación del legajo para la solicitud de créditos y avales de garantía: constitución de sociedades, actas, poderes, balances, proyecciones de flujo de caja, certificaciones, garantías reales.
  • Errores frecuentes en la presentación de legajos crediticios y de solicitudes de garantías, y cómo evitarlos.
  • Optimización del "perfil crediticio" de la empresa.

Aquellas personas que se encuentren interesadas en obtener más información, deben escribir a [email protected]

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

Tunuyán: empleados municipales se capacitaron durante todo el año en gestión responsable y reciclaje

Tupungato entregó certificados de idiomas a trabajadores del turismo

Federico Sturzenegger: "La transformación del Estado es una reconstrucción moral"

Ferias, creatividad y valor agregado: el trabajo artesanal impulsa la economía social y el desarrollo local

La provincia de Mendoza se destacó en la Jornada Federal del Programa Mujeres del CFI

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: tensiones políticas ponen en duda la firma definitiva

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Ferias, creatividad y valor agregado: el trabajo artesanal impulsa la economía social y el desarrollo local
Identidad mendocina

Ferias, creatividad y valor agregado: el trabajo artesanal impulsa la economía social y el desarrollo local

Las Más Leídas

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este
En el departamento de Maipú

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.
adiós

Independiente Rivadavia cerró una venta millonaria ¿Dónde jugará Sebastián Villa?

Conocé que ocurrirá con el Paso fronterizo este domingo.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente
Impactante

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente

Te Puede Interesar

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Por Celeste Funes
Ferias, creatividad y valor agregado: el trabajo artesanal impulsa la economía social y el desarrollo local
Identidad mendocina

Ferias, creatividad y valor agregado: el trabajo artesanal impulsa la economía social y el desarrollo local

Por Sofía Pons
El gobernador es un defensor de las primarias como método de selección de candidatos.
Congreso radical

Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

Por Facundo La Rosa