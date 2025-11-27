27 de noviembre de 2025
Jimena Latorre destacó el rol del notariado en el desarrollo minero sostenible

Con Jimena Latorre presente, el Colegio Notarial debatió el rol del notario en la justicia preventiva y la seguridad jurídica para una minería sustentable.

Por Sitio Andino Economía

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, participó de la apertura de la jornada “Actuación Notarial desde una Perspectiva Ambiental”, realizada en el Colegio Notarial de Mendoza. El encuentro fue un hito en la capacitación profesional al integrar la función notarial con los desafíos del desarrollo sostenible, la minería y el derecho ambiental.

Latorre participó en la apertura junto con la presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez, y la vicepresidenta, Mariana Andraos.

La capacitación central estuvo a cargo de la Dra. Leticia Krannichfeldt, notaria y abogada especialista en Derecho de los Recursos Naturales, quien profundizó en el rol del notario frente a las normativas ambientales. Luego se desarrolló un Panel de Debate con diversas instituciones para abordar temas como Minería, Ordenamiento Territorial y Derecho de Aguas.

jimena latorre colegio notarial1
Jimena Latorre participó de la apertura de la jornada “Actuación Notarial desde una Perspectiva Ambiental”, realizada en el Colegio Notarial de Mendoza

El notario como puente entre la ley y el ambiente

Durante la apertura, la notaria Valeria Álvarez subrayó la ampliación de la misión notarial en el siglo XXI:

La función notarial se enfrenta a nuevos desafíos y responsabilidades. Nuestra misión se expande; debemos contribuir al entorno que habitamos. La fe pública no solo da certeza jurídica, sino que debe dejar un planeta habitable para las generaciones venideras. Ese es nuestro desafío y función La función notarial se enfrenta a nuevos desafíos y responsabilidades. Nuestra misión se expande; debemos contribuir al entorno que habitamos. La fe pública no solo da certeza jurídica, sino que debe dejar un planeta habitable para las generaciones venideras. Ese es nuestro desafío y función

Por su parte, la notaria Mariana Andraos destacó la importancia de la justicia preventiva: “El notario tiene una función de garantía y justicia preventiva en temas ambientales. El asesoramiento notarial busca evitar conflictos y encontrar equilibrio entre desarrollo económico y cumplimiento de la ley para no afectar el ambiente, siempre en el marco de la sustentabilidad”.

La vicepresidenta también remarcó que toda actividad, incluida la minería, “debe estar debidamente controlada y cumplir con los regímenes de impacto ambiental. Debe ser una tarea responsable para no dañar comunidades ni recursos, y allí el notario asiste de manera responsable”.

jimena latorre colegio notarial2
En el encuentro, la ministra felicitó al Colegio Notarial por promover el debate y la capacitación en derecho ambiental

El apoyo del Gobierno provincial

La ministra Jimena Latorre felicitó al Colegio Notarial por promover el debate y la capacitación en derecho ambiental:

Tenemos el desafío de desarrollar una estrategia intergeneracional sostenible, con la preservación del ambiente como base de todas las actividades humanas que realizamos. Este diálogo interdisciplinario es fundamental para la Mendoza que queremos, donde los notarios y profesionales del derecho intervienen en la formación de contratos sin descuidar la coherencia con la regulación ambiental Tenemos el desafío de desarrollar una estrategia intergeneracional sostenible, con la preservación del ambiente como base de todas las actividades humanas que realizamos. Este diálogo interdisciplinario es fundamental para la Mendoza que queremos, donde los notarios y profesionales del derecho intervienen en la formación de contratos sin descuidar la coherencia con la regulación ambiental

El evento concluyó reafirmando el compromiso del Notariado Mendocino con la seguridad jurídica, la transparencia y el desarrollo sostenible de la provincia.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Temas
