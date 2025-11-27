Jimena Latorre destacó el rol del notariado en el desarrollo minero sostenible

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , participó de la apertura de la jornada “Actuación Notarial desde una Perspectiva Ambiental” , realizada en el Colegio Notarial de Mendoza . El encuentro fue un hito en la capacitación profesional al integrar la función notarial con los desafíos del desarrollo sostenible , la minería y el derecho ambiental .

Latorre participó en la apertura junto con la presidenta del Colegio Notarial , Valeria Álvarez , y la vicepresidenta, Mariana Andraos .

La capacitación central estuvo a cargo de la Dra. Leticia Krannichfeldt , notaria y abogada especialista en Derecho de los Recursos Naturales , quien profundizó en el rol del notario frente a las normativas ambientales . Luego se desarrolló un Panel de Debate con diversas instituciones para abordar temas como Minería , Ordenamiento Territorial y Derecho de Aguas .

Durante la apertura, la notaria Valeria Álvarez subrayó la ampliación de la misión notarial en el siglo XXI:

La función notarial se enfrenta a nuevos desafíos y responsabilidades. Nuestra misión se expande; debemos contribuir al entorno que habitamos. La fe pública no solo da certeza jurídica, sino que debe dejar un planeta habitable para las generaciones venideras. Ese es nuestro desafío y función

Por su parte, la notaria Mariana Andraos destacó la importancia de la justicia preventiva: “El notario tiene una función de garantía y justicia preventiva en temas ambientales. El asesoramiento notarial busca evitar conflictos y encontrar equilibrio entre desarrollo económico y cumplimiento de la ley para no afectar el ambiente, siempre en el marco de la sustentabilidad”.

La vicepresidenta también remarcó que toda actividad, incluida la minería, “debe estar debidamente controlada y cumplir con los regímenes de impacto ambiental. Debe ser una tarea responsable para no dañar comunidades ni recursos, y allí el notario asiste de manera responsable”.

El apoyo del Gobierno provincial

La ministra Jimena Latorre felicitó al Colegio Notarial por promover el debate y la capacitación en derecho ambiental:

Tenemos el desafío de desarrollar una estrategia intergeneracional sostenible, con la preservación del ambiente como base de todas las actividades humanas que realizamos. Este diálogo interdisciplinario es fundamental para la Mendoza que queremos, donde los notarios y profesionales del derecho intervienen en la formación de contratos sin descuidar la coherencia con la regulación ambiental

El evento concluyó reafirmando el compromiso del Notariado Mendocino con la seguridad jurídica, la transparencia y el desarrollo sostenible de la provincia.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza