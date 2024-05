Javier Milei y Luis Caputo escuchan aplausos, pero los éxitos están lejos

Javier Milei y Luis Caputo sonríen como en los viejos tiempos, sin embargo los números no cierran.

El Gobierno de Javier Milei y su equipo económico formal encabezado por Luis Caputo siguen preparándose para la guerra con escarbadientes. No sería problema si preparan una estrategia para usar escarbadientes como armas, pero el inconveniente es que creen que tienen misiles nucleares.

En términos reales, la recaudación disminuyó en un 13% interanual, según el análisis de Nadin Argañaraz, del IARAF y se excluyen los impuestos vinculados con el comercio exterior, la caída sería del 19%.

#Recaudación tributaria nacional de abril. Habría disminuido un 13% real interanual. Al excluir tributos al comercio exterior, la caída sería del 19%. PAIS con suba de 210%, DEX con una de 62% y Combustibles con una de 2,6% (luego de 27 meses de caída). pic.twitter.com/UlZVyjEeMj — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) May 2, 2024

Ni Caputo ni Javier Milei quieren ponerse el casco

El Ministro y el Presidente están decididos a ir a la guerra sin casco, extasiados en su relato. La realidad marca que los dólares de la exportación no aparecen en la magnitud que el gobierno esperaba, los fondos de inversión empiezan a pensar seriamente en volar hacia la calidad y los dólares del colchón no alcanzan.

Mientras apuestan a que el blanqueo y el régimen de inversiones pase por el Senado y sirva para atraer los dólares que necesita el Gobierno para sobrevivir, no hay un solo dato de la realidad económica que cimiente el discurso de un presidente acostumbrado a mentir.

A la vez todos esperan saber cuántas páginas del nuevo libro de Javier Milei serán plagiadas ayer se conoció que en la página de la editorial española que edita sus libros el presidente aparece como egresado de la UBA y doctorado en una Universidad de California, dos mentiras flagrantes que seguramente él asumirá desconocer.

Hablando de Estados Unidos en las próximas horas el presidente partirá por cuarta vez en cuatro meses a ese país para participar, una vez más, de un acto sin ninguna relevancia ni institucional ni oficial y esta vez en el ARG 01 dejando de lado los viajes en aviones de línea.

image.png Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos, pero se acabaron los viajes en línea. Recurrirá al ARG 01. Será el primer presidente en usar el avión que compró la gestión Alberto Fernández.

Los reiterados viajes del presidente al país del norte ya comienzan a levantar sospechas y pedidos de información pública. Precisamente uno de estos pedidos, realizado por el colega de una publicación especializada, determinó que el costo del viaje(casi privado) de Javier Milei para sacarse la foto con Donald Trump costó al estado argentino 38 millones de pesos.

Ahora que no hay que fingir austeridad la comitiva se agrandará más que en otras ocasiones y ya está confirmado que al evento privado en Los Ángeles viajaran el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

La isla de la fantasía de Milei y Luis Caputo

Lo que no se cuenta de las reuniones que vienen mantenimiento aquí y el extranjero Caputo, Milei y sus enviados, es que los CEOS de las grandes compañías vienen siendo unánimes en el discurso. No está claro cuál es el sendero del gobierno y mucho menos la estabilidad social de una economía que caerá según las previsiones de la OCDE más del 3% y conducida por un gobierno que no toma registro de crear las consiguientes mallas de contención.

Por si hiciera falta los datos duros confirman las versiones sobre las conversaciones que mantienen Caputo y Milei con empresarios. La consultora de Orlando Ferreres, que sigue de cerca y con mucha seriedad las inversiones en la Argentina desde hace décadas, advirtió que en marzo la inversión bruta interna se desplomó por cuarto mes consecutivo marcando un descenso del 22.3% mientras que la actividad económica en general se derrumbo 9,7% interanual en Marzo.

Javier Milei y Luis Caputo deberán mejorar fuerte no solo su rendimiento sino su conexión con la realidad si desean realmente tener relativo éxito en una gestión donde muchos aplauden, pero todos desconfían.