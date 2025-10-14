14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
datos

Inflación: difunden el IPC de septiembre que podría quebrar la racha de cuatro meses por debajo del 2%

El INDEC difundirá este martes la inflación de septiembre, que habría superado el 2%, marcando una aceleración tras cuatro meses de estabilidad en los precios.

Inflación: difunden el IPC de septiembre que habría quebrado la racha de cuatro meses por debajo del 2%

Inflación: difunden el IPC de septiembre que habría quebrado la racha de cuatro meses por debajo del 2%

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (Inflación) de septiembre, que habría superado el 2%, exhibiendo una aceleración respecto a la medición previa y quebrando cuatro meses seguidos por debajo de ese umbral.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), lo que se habría profundizado en septiembre, según estiman los analistas privados.

Lee además
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
Tareta de crédito: tasas que asfixian y deudas que crecen.
impacto económico y legal

Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: los límites de la ley y las consecuencias financieras

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 14 de octubre podría significar el retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se prevé se sostenga por lo menos hasta el final del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del noveno mes del 2025 habría estado en 2,1% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30%.

Qué dicen las consultoras sobre la inflación de septiembre

La consultora Eco Go, dirigida por la economista Marina Dal Pogetto, estimó que la inflación de septiembre se habría ubicado en 2,3%. Por lo tanto, acumularía un alza del 22,7% en los primeros nueve meses del año.

La fuerte volatilidad experimentada a lo largo del mes [en términos de expectativas cambiarias y políticas], tuvo su correlato en los precios", precisaron.

Y agregaron: "Si bien el pass-through sigue mostrándose considerablemente acotado, en un contexto donde el dólar oficial avanzó un 5,4% promedio, sí marcó una leve aceleración respecto al mes anterior, reflejando, de forma parcial, un desancle de expectativas".

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito
La Inflación de septiembre podría superar el 2%,

La Inflación de septiembre podría superar el 2%,

Según mencionaron los analistas, la contención del traslado de la devaluación del tipo de cambio a precios se explicó por una demanda débil, con salarios que no terminan de recuperarse -los datos de julio muestran que los salarios del sector privado registrado se ubican aún por debajo del 2023-, cambios en la composición de la canasta de consumo y una oferta afectada por la competencia con productos importados.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,4% en septiembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 22,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,2%, “el nivel más bajo desde agosto de 2018”.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “en septiembre el tipo de cambio saltó cerca de 8% respecto del promedio de agosto y comenzaron a trasladarse los aumentos a los precios, lo que llevó al índice mensual nuevamente por encima del 2%”.

Temas
Seguí leyendo

Inflación y dólar: el mercado da por descontado que no bajará de dos y que se rompen las bandas

La inflación en CABA se aceleró: de cuánto fue y cómo impactó en cada rubro

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Ofertas en freidoras de aire: tres supermercados sorprendieron con rebajas de hasta 75%

Minería: Gualcamayo, en San Juan, suma 20 años de producción con la aprobación del nuevo plan ambiental

Mendoza y su Presupuesto: obra pública y déficit, el análisis de una consultora mendocina

ANSES: quiénes cobran este martes 14 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Las Más Leídas

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre 
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Te Puede Interesar

Aprueban cambios en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento.
Requisitos

Obra pública: Cornejo ajustó detalles en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento

Por Cecilia Zabala
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Por Sitio Andino Economía
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Por Pablo Segura