Inflación: difunden el IPC de septiembre que podría quebrar la racha de cuatro meses por debajo del 2%

Inflación: difunden el IPC de septiembre que habría quebrado la racha de cuatro meses por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC ) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor ( Inflación ) de septiembre, que habría superado el 2%, exhibiendo una aceleración respecto a la medición previa y quebrando cuatro meses seguidos por debajo de ese umbral.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), lo que se habría profundizado en septiembre, según estiman los analistas privados.

impacto económico y legal Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: los límites de la ley y las consecuencias financieras

DESDE WASHINGTON Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará el martes 14 de octubre podría significar el retorno a las cifras que superan el 2%, lo que se prevé se sostenga por lo menos hasta el final del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del noveno mes del 2025 habría estado en 2,1% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30%.

Qué dicen las consultoras sobre la inflación de septiembre

La consultora Eco Go, dirigida por la economista Marina Dal Pogetto, estimó que la inflación de septiembre se habría ubicado en 2,3%. Por lo tanto, acumularía un alza del 22,7% en los primeros nueve meses del año.

La fuerte volatilidad experimentada a lo largo del mes [en términos de expectativas cambiarias y políticas], tuvo su correlato en los precios ", precisaron.

Y agregaron: "S i bien el pass-through sigue mostrándose considerablemente acotado, en un contexto donde el dólar oficial avanzó un 5,4% promedio, sí marcó una leve aceleración respecto al mes anterior, reflejando, de forma parcial, un desancle de expectativas".

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito La Inflación de septiembre podría superar el 2%, Foto: Cristian Lozano

Según mencionaron los analistas, la contención del traslado de la devaluación del tipo de cambio a precios se explicó por una demanda débil, con salarios que no terminan de recuperarse -los datos de julio muestran que l os salarios del sector privado registrado se ubican aún por debajo del 2023-, cambios en la composición de la canasta de consumo y una oferta afectada por la competencia con productos importados.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,4% en septiembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 22,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,2%, “el nivel más bajo desde agosto de 2018”.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “en septiembre el tipo de cambio saltó cerca de 8% respecto del promedio de agosto y comenzaron a trasladarse los aumentos a los precios, lo que llevó al índice mensual nuevamente por encima del 2%”.