Horacio Marín anunció un convenio entre YPF y Tesla para explorar nuevos negocios energéticos

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , anunció que la petrolera nacional dio un paso importante tras haber firmado “un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías”. Marín estuvo en Texas, donde visitó la Gigafactory y fue protagonista de la firma de un convenio marco con la compañía de Elon Musk .

“Durante la visita firmamos una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura de carga rápida , almacenamiento de energía e innovación tecnológica , áreas que tendrán un papel central en la evolución de la energía y la movilidad en los próximos años”, contó Marín sobre el acuerdo.

Sobre la visita que realizó, contó: “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de Energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”.

Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con @Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías. Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado.… pic.twitter.com/rctYJ7dcpm

El acuerdo entre YPF y Tesla

Ambas compañías, desde sus respectivos países, aportarán desde diferentes sectores para concretar el acuerdo firmado. Tesla contribuiría con su red global de supercargadores y sus sistemas de almacenamiento de escala industrial, mientras que YPF sumaría la presencia de la tecnología en más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país.

En este contexto, Marín expresó en el comunicado oficial de la compañía que “en YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”. Y, si bien no hay detalles de montos de inversión ni fechas, sumó que “intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético”.