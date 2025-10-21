21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones

Enterate del precio del dólar blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones.

Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones.

Por Sitio Andino Economía

A pocos días de las elecciones, el dólar oficial está en $1.500 y las cotizaciones paralelas superan los $1.550. La persistente presión sobre el mercado cambiario contrasta con los anuncios optimistas del Gobierno, que busca transmitir estabilidad ante los inversores.

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

El comportamiento de la demanda refleja la fuerte incertidumbre que atraviesa el mercado. La intervención del Banco Central a través de la banda de flotación limita momentáneamente la escalada, aunque los valores continúan próximos al techo fijado por la autoridad monetaria.

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 21 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.500.
  • Para la venta a $1.520.
dolar-21-de-octubre

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 21 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.563,75 para la compra;
  • A $1.564,21 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.580,73 para la compra;
  • A $1.584,92 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.891,50 para la compra;
  • A $1.956,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 21 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.665 para la compra;
  • En $1.765 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $641 para la compra;
  • A $1.560,45 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

El dólar sube pese al rescate del Tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre de 2025

Bessent confirmó que Estados Unidos sigue con la compra de pesos argentinos para intervenir en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Por Natalia Mantineo
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos
decisión

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se informen por distritos

Por Sitio Andino Política