Fin del cepo: ¿se podrán comprar más de 200 dólares y cómo hacerlo por home banking?

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " El Gobierno nacional anunció que ,a partir del lunes 15 de abril, levantará el cepo cambiario y se permitirá la compra libre de dólares para ahorro en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Es importante aclarar que esta medida permitirá obtener más de USD200 sin tope y sin impuestos, siempre que la operación sea para ahorro a través del mercado oficial y no para gastos con tarjeta o turismo. Para llevar a cabo el procedimiento, no se necesita hacer ningún trámite especial. Se debe ingresar al home banking o app de tu banco, ir a la sección de inversiones o cambio de moneda, y elegir la opción de compra de dólares. El banco te va a mostrar la cotización del momento y, si se acepta, se debita de tu cuenta en pesos y se acredita en dólares. Según la información divulgada, el precio del dólar oficial va a moverse entre los $1.000 y $1.400, según la banda establecida por el BCRA, y esa franja se va a ir ajustando un 1% por mes. Es fundamental chequear el valor del día antes de operar. #cepo #dólares #homebanking #comprar"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)