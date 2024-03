FeCoVitA recupera el centro de la escena en el conflicto con los españoles-eslovacos.

Iberte cuyo accionista mayoritario es un empresario español, Juan José Retamero pero que tiene domicilio fiscal en Eslovaquia en su momento incorporo como representante y socio local al ex titular del INV , Guillermo García , y luego formaron una sociedad ( Evisa ) con FeCoVitA con la intención de ganar mercados en la vieja Europa.

Sin embargo, la sociedad española más que brindarle nuevos mercados a FeCoVitA comenzó a robarle los clientes que ya tenía la empresa cooperativa local por lo que el negocio, y la sociedad, no tardaron en estallar.

A partir de allí se inicia un proceso de tensión y conflictos con una situación llamativa, Iberte asegura que FeCoVitA le debe a empresa vino y dinero, sin embargo, no le realiza denuncias en la Justicia Comercial para cobrar el contrato, sino que solo pidió la quiebra de FeCoVitA (denegada por la Justicia) y denuncias penales contra la comisión directiva.

El conflicto tiene también sus bemoles políticos no solo por la participación de Guillermo García, sino también que aparecerían en los registros de la empresa eslovaca española, el ex director del Banco Nación Juan Carlos Fabrega y el jefe de legales del INV Gabriel Bertranou, que fuentes de la cooperativa aseguran que maneja información reservada de la Federación a través de su puesto en el INV y podría poner a disposición de Retamero.

FeCoVitA recupera el centro con un duro comunicado

En el documento dado a conocer ayer el consejo de la Cooperativa asegura que“Después de más de un año de conflicto con las firmas EVISA e IBERTE, estamos en condiciones de decir que esto es un escándalo jurídico y consideramos que no nos están juzgado con la misma vara. Por eso creemos que es hora de contarle a todos ustedes quién es quién en este conflicto.

Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, con raíces y capitales mendocinos. Somos miles de pequeños productores distribuidos en toda la Provincia de Mendoza y desde 2004 trabajamos también en la Provincia de San Juan. Damos empleo a 1.000 personas en forma directa y a más de 11.000 en forma indirecta.

Ellos son un grupo de empresas con sede en Eslovaquia. Tienen un solo empleado, Guillermo García, y un entramado de empresas donde están siempre los mismos. No mientan más, Iberte es Evisa y Evisa es Iberte. Luego crearon Inver S.A. junto a un funcionario del INV para realizar negocios vitivinícolas. Nos parece poco ético. Por eso está investigado en la justicia”.

fecovita 2.jpeg La conducción de FeCoVitA durante la lectura del comunicado

FeCoVitA recuerde que vende el 30 por ciento del consumo del mercado interno y está en el podio de los exportadores de vino y mosto de la Argentina.

En cambio, aseguran que “Juan José Retamero es conocido en la vitivinicultura argentina por tener conflicto con cada una de las empresas con las que intentó hacer un negocio: Fraccionadora San Juan, Bodegas y Viñedos Galán, Jugos Australes y Fecovita. A todas les pidieron la quiebra y la detención de sus representantes.

¿Es un modus operandi o es muy ingenuo y todos lo quieren estafar? No es muy difícil saber cuál es la respuesta”.

¿Buscan quedarse con FeCoVitA y sus mercados?

El documento de la entidad cooperativa remarca que “Juan José Retamero no da la cara. Habla a través de sus abogados. Es más, en la reunión con periodistas que organizó el lunes 11 de marzo, estaba alojado en el mismo hotel donde se hizo. ¿De qué se esconde? ¿Por qué nunca habla él? Y un detalle que nos llama la atención, es que el señor Retamero siempre tiene un custodio a su lado”.

Para la cooperativa el reclamo de sus acreencias es real y están convencidos de ello, por el contrario, aseguran que “Retamero y sus abogados dan información parcial y reclaman una deuda que no es tal. En sus números no contempla el IVA, los envases utilizados, multas estipuladas por contrato, valor de reposición del producto firmado por ambas partes y las garantías por las ventas no cobradas. Cuando uno ve la película completa, el resultado es a favor de Fecovita. Por ello lo hemos demandado en la justicia”.

Subiendo aún más el tono el comunicado asegura que Retamero y Guillermo García, “mandaron a decir que quiere proteger a los productores. No mientan más. A la empresa de los productores le pidieron la quiebra, y fue rechazada. Hicieron todo lo posible para que no pudiéramos levantar la cosecha y lo estamos haciendo con financiamiento propio. Denunciaron a empleados por calumnias y la justicia falló en su contra. ¿No les parece que es momento de ir a la justicia comercial y terminar con este tema?”

También desde la cooperativa recuerdan que fracaso la intervención de la empresa, al igual que la denuncia de balances falsos donde -a pesar de que aún el Consejo continúa imputado- se acumulan las pericias contables en sede judicial desestimando tal situación.

Desde FeCoVita destacan en el comunicada que reclaman a la “Justicia que por favor resuelva con la mayor celeridad posible. El pedido de quiebra se resolvió en 5 meses, cuando no estaban dadas ninguna de las condiciones para solicitar semejante medida. No podemos esperar tanto tiempo por la denuncia infundada que nos hacen por los balances. Estamos a disposición para lo que necesiten. Somos productores, sabemos cuidar nuestros viñedos, elaborar vino y venderlo. Queremos seguir trabajando con normalidad.

image.png Una de las pocas fotos del denunciante de FeCoVitA, Juan José Retamero, con el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac en plena pandemia.

En estos días apelaremos la decisión judicial de rechazar la denuncia que le hicimos al señor Retamero por extorsión. Cómo no nos vamos a sentir extorsionados por alguien que denunció a los directivos de la empresa, denunció a colaboradores nuestros, envían notificaciones sistemáticamente a nuestras cooperativas para infundir confusión. En los medios su abogado recomienda remover a la Mesa Directiva”.

El conflicto aún no encuentra su resolución final a pesar de todo lo acumulado por FeCoVitA en los diversos estamentos que participan o tienen algún poder de decisión en el interminable litigio.

Sin embargo, la empresa cooperativa sigue adelante en forma sólida, con líneas de crédito millonarias aprobadas por los bancos de los cuales es cliente y dándose el lujo de, por ejemplo, financiar la cosecha y acarreo de los productores cooperativos con fondos propios y preventa de producto, sin tener que recurrir las líneas bancarias a pesar de tenerlas aprobadas.

La evidencia parece indicar que no se está frente a un conflicto económico sino más bien político. En un enfrentamiento con personajes que parecen perseguir el objetivo de quedarse con la conducción y administración de la entidad cooperativa y sus importantes mercados.