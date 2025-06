Gestión Nativa es una asociación civil sin fines de lucro que comenzó desarrollando su actividad en el 2007 produciendo plantas nativas “siempre con el lema del cuidado del ambiente ”. Si bien la apicultura no estuvo presente desde sus inicios, sí se presentó como una necesidad con el correr del tiempo: “Para nosotros las colmenas son parte de este proyecto de mejorar la flora nativa, por la polinización que mejoran nuestros cultivos”, amplió Cisternas.

19 de junio, dia del apicultor, abejas.jpg Entre colmenas: la apicultura como salida laboral para mujeres mendocinas Foto: Yemel Fil

También explicó que el proceso es distinto según la estación del año en la que nos encontremos. De hecho, en invierno las abejas tienden a resguardarse del frío y no es aconsejable abrir las colmenas –salvo que fuese necesario–. Tal resguardo no implica que las abejas no necesiten alimentación, al contrario: requieren de atención y cuidado.

“Estos días estuve bastante preocupada porque en invierno siempre la abejita necesita alimentarse extra, pero este año le hemos dejado bastante miel porque nuestra apicultura no es una apicultura extractivista, sino que es una apicultura que respeta las mismas necesidades de la abejita”.

Herramientas de la biodiversidad para la apicultura

En conversación con este medio, Cisternas indicó que la carpintería es una actividad elemental para la apicultura. En Gestión Nativa cuentan con un espacio donde construyen los materiales necesarios que requiere la apicultura y que, a su vez, deviene en una actividad económica para las mujeres que trabajan allí.

“La apicultura necesita de carpinteras que arreglen las cajas, que mejoren las tapas, los cuadros. Además, la carpintería nos sirve como modo de ingreso para las mujeres”.

Materiales de apicultura

Gestión Nativa es una asociación que recibe ayuda y donaciones de distintas organizaciones y organismos. Tal es el caso de los trajes –que llegaron al espacio gracias a una escuela que se dedicaba a la actividad apícola–, cuyo propósito es proteger al apicultor minimizando riesgos de picaduras.

Además, compartió a SITIO ANDINO las herramientas que utilizan para trabajar: pinzas y ahumadores. Las pinzas ayudan a extraer los marcos de la colmena de forma segura, sin lastimar a las abejas y protegiendo al apicultor. Por su parte, el ahumador es una herramienta que produce humo que calma a las abejas y facilita el trabajo apícola: “Cuando sienten el humo se tranquilizan, pero también hay que hablarles”, indicó la mujer.

En este momento, en Gestión Nativa buscan expandir sus horizontes y consolidar su propia sala de extracción de miel. Ya cuentan con la maquinaria necesaria para hacerla –caldera y batea–, por lo que proyectan ampliar su actividad en el mediano plazo.

“La caldera calienta los tubos de la batea y pasa la miel y la cera”, explicó Cisternas. Si bien primero todo pasa junto, luego se separan ya que “tienen distinta densidad, distinto punto de fusión por lo que tienen dos salidas diferentes”.

En resumen, Gestión Nativa integra la apicultura desde un enfoque comunitario que combina el cuidado del medio ambiente y las oportunidades laborales. A través de esta actividad, muchas mujeres encuentran una forma de trabajo vinculada a la tierra y la biodiversidad.