En mayo, la Ciudad de Mendoza fue el tercer destino turístico más visitado

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el informe de ocupación hotelera correspondiente al mes de mayo. A pesar de la situación cambiaria, la región de Cuyo no perdió viajeros no residentes de un mes a otro, como sí sucedió a nivel nacional. A su vez, la Ciudad de Mendoza se posicionó como el tercer destino turístico más visitado del país.

A nivel nacional, la cantidad de viajeros no residentes bajó 3,1%, mientras que la de los locales subió 14,7%. Mientras que en lo que respecta a las regiones, las únicas que no perdieron viajeros no residentes fueron Cuyo y la Patagonia, que registraron una suba del 9,3% y 2,1%, respectivamente.