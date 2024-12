En 2024, por cada inscripción de autos cero kilómetro, se hicieron 5,4 transferencias

El 2013 fue un buen año para ambos trámites. Cuando las transferencias alcanzaban el pico más alto, con 110.478, las inscripciones iniciales de cero kilómetros también lo hacían con 38.294, es decir que por cada inscripción se realizaban 2,9 transferencias en la provincia. El año con la menor razón anual entre estos trámites fue el 2017, cuando se realizaban 2,7 transferencias por cada inscripción inicial.

comparativa inscripciones y transferencias autos 2000 - 2024.png

Otros indicadores

En 2023, Mendoza se ubicó en el puesto número 10 en el ranking de provincias con más transferencias de automotores cada 100.000 habitantes, por detrás de San Luis y Río Negro. El año pasado, Mendoza registró 4.214 transferencias por cada 100.000 habitantes. En el primer puesto se ubicó La Pampa con 6.975 y la acompañó Neuquén con 5.704.

Trámites de automotores (3)vdsvf.PNG

Si bien resta conocer los datos de noviembre y diciembre de este año, el 2024 no tendría grandes diferencias con respecto a los años anteriores, en lo que respecta a las transferencias de vehículos en la provincia de Mendoza. Sin embargo, no sucede los mismo con las inscripciones iniciales de cero kilómetros que no fueron tan estables en los últimos 24 años y Mendoza no recupera las cifras pre pandemia.