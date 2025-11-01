1 de noviembre de 2025
El INTA compartió su trabajo e investigaciones en una nueva edición de la jornada de puertas abiertas

El evento llamado "Una experiencia distINTA" recibió a grandes y chicos que conocieron las investigaciones del INTA y a los productores. Los detalles.

Foto: Cristian Lozano

El encuentro reunió a investigadores, productores y empresas que mostraron lo que saben hacer a estudiantes, docentes y público en general. "Hubo una muestra muy amplia con feriantes que acompañan las agencias de extensión del INTA, que estas son la parte articuladora en el territorio y están ubicadas en Guaymallén, Lavalle, Maipú y Luján, y cubren a todo el Gran Mendoza", explicó Javier Torres, integrante del Área de Comunicación del Instituto.

Investigadores, empresas y productores se unieron en el INTA.

El funcionario resaltó la importancia de la institución en el momento particular que atraviesa ante las amenazas del gobierno nacional. " Redoblamos la apuesta porque todo lo que estamos realizando es justamente para el bien de la sociedad, de los productores y el público en general. Todos los desarrollos tecnológicos que se pueden encontrar acá aplicados en el campo facilitan el trabajo de los productores", indicó.

Además, ejemplificó con el caso de las uvas de mesa y el mejoramiento genético en el que el INTA trabaja desde hace más de 15 años para proporcionar la fruta sin semillas. "Se trabaja mucho en la diversificación vitícola y también lo que tiene que ver con el Área de Socioeconomía, que trabaja transformando los actores del territorio, no solo en lo económico, sino también a la parte ambiental con el manejo de recursos hídricos y demás", contó.

Los investigadores mostraron los avances de sus trabajos.

Emprendedores mendocinos que vivieron la experiencia distINTA

En su mayoría, los emprendedores expresaron que participan del evento porque les gusta el ambiente que genera el INTA y el espacio donde se desarrolla, dado que es al aire libre y rodeado de viñedos.

Hernán Torres produce mermeladas, participó una vez de la feria y este año decidió volver. "Tenemos un emprendimiento familiar y hacemos productos naturales, que solo tienen fruta y azúcar, sin agregados de conservantes ni aditivos", contó el dueño de "Torrecitos", proveniente del departamento de Junín.

Además, agregó: "Volvemos acá porque es un buen polo de ventas. Hay mucha gente que busca cosas naturales, y es una buena oportunidad para nosotros".

El predio del INTA en Luján de Cuyo estuvo colmado de estudiantes que se acercaron a la ciencia.

Otro de los emprendimientos era el de la comunidad huarpe “Paula Guaquinchay” de La Asunción, del departamento de Lavalle. Laura Guardia contó que al vivir lejos del casco urbano no tienen acceso a verdura fresca, por lo que el INTA les enseña a cultivar sus propios alimentos. Debido al vínculo que tienen los habitantes con la institución, invitaron a las emprendedoras a mostrar sus tejidos en la feria.

"Trabajamos con distintas clases de telares como el criollo, bastidor y con peine. Si bien nuestros productos no tienen tanto que ver con el INTA, están relacionados porque teñimos las lanas con las verduras y plantas que tenemos", detalló Guardia.

En el emprendimiento familiar llamado "Guardianas de Tejidos" participan diez personas que producen bufandas, caminos de mesa, ponchos, ruanas, mantas y alfombras. "Venimos con los telares y los tejidos de generación en generación, aprendiendo y pasándole los conocimientos a nuestros hijos", explicó.

A su vez, contó que el INTA les proporciona las semillas para que cada casa pueda tener su huerta, e incluso tienen un invernadero con hidroponias.

Otra emprendedora que eligió nuevamente la feria del INTA fue Kathrin Munnes, quien es alemana, pero decidió vivir en Uspallata y combinar los sabores de su tierra natal con los de Mendoza. "Me especialicé en salsas dulces picantes y las conservas con estilo alemán, incorporando sabores exóticos como chutney o la salsa tailandesa, algo más asiático", contó.

"A Puro Chili", un emprendimiento que combina sabores internacionales.

Sobre la feria del INTA, Munnes, propietaria de "A Puro Chili", expresó: "Me gusta que sea regional, con comida y productos de Mendoza que nos representan".

