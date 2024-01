Inminente anuncio del Gobierno de otro acuerdo con el FMI

Es el monto para el que logró el visto bueno de la misión del Fondo que permanece en Buenos Aires. Con ese total, podrá cubrir los vencimientos de enero de casi u$s 2000 millones y saldar el crédito puente otorgado por la CAF (Corporación Andina de Fomento) para hacer frente a los pagos de diciembre por u$s 960 millones .

La comitiva del FMI, integrada por el vicedirector para el Hemisferio Occidental Luis Cubeddu y el jefe de misión argentina Ashvin Ahuja, y a quienes se sumó el representante del Fondo en el país, Ben Kelmanson, se reunió el lunes con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía Luis Caputo junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno en Casa Rosada.

Pero las reuniones siguieron en el Palacio de Hacienda y el BCRA a nivel técnico para definir las metas y condiciones que destraban el programa de Facilidades Extendidas.

Caputo hizo uso del derecho de la Argentina de agrupar los vencimientos de enero para fin de mes a la espera del acuerdo a nivel técnico con el Fondo, que luego deberá ser ratificado por el Directorio para que se concrete el desembolso de los derechos especiales de giro del FMI.

Más exigencias del Fondo

El objetivo principal es renegociar las condiciones del acuerdo, dadas las dificultades en el cumplimiento de los términos acordados bajo la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Una sorpresa para funcionarios del equipo de Caputo son las nuevas condiciones del Fondo Monetario.

“Nos plantean nuevas y más duras exigencias, a pesar de que el programa del presidente Javier Milei es mucho más estricto y ambicioso en materia de ajuste fiscal que el acordado con Sergio Massa”, señaló una fuente oficial a Ámbito.

La evaluación interna del Palacio de Hacienda es que el Gobierno está en condiciones de llevar adelante un severo ajuste en las cuentas públicas. Tanto es así que calculan que -si bien esperan que el Congreso apruebe las distintas subas de impuestos propuestas-, en el hipotético caso que no fuera así, igual se podría cumplir la meta de reducir a 0,9% del PBI el déficit primario, según estaba estipulado en el acuerdo original con el Fondo.

“La intención es seguir con el Programa de Facilidades Extendidas vigente, lograr waivers (perdones) por los incumplimientos y adecuar las metas”, precisaron desde el Palacio de Hacienda.

Una de las hipótesis de trabajo que el presidente Milei conversó con el ministro Caputo, es la posibilidad de llevar el endeudamiento con el Fondo a los u$s 55.000 millones originalmente obtenidos por Mauricio Macri (del que finalmente se recibieron unos u$s 44.000 millones) aunque admiten que no deja de ser una meta ambiciosa. En caso de lograrse significaría un ingreso de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central, en unos u$s10 mil millones.

(Cronista/Ámbito).