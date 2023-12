El gobierno acordó cinco cortes de carne para las fiestas: cuáles son y a qué precio

Mercado Central, carnes, carnicería, consumo, precio, alimento, cerdo, carnicero Se viene un nuevo acuerdo de precios de la carne para las fiestas de fin de año Foto: Cristian Lozano

El precio de los cortes de carne "protegidos" para las fiestas de fin de año

Estos cortes, que estarán disponibles en algunas cadenas de supermercados a partir de la próxima semana, incluyen:

Asado: $4.900 por kilo

Matambre: $5.900

Vacío: $5.900

Tapa de asado: $4.900

Falda: $2.900

(En la Patagonia, se les sumará un 6% a estos precios)

Actualmente, el precio del kilo de asado oscila entre $6.000 y $7.000 en las carnicerías, mientras que en las cadenas de supermercados ronda entre $4.500 y $5.000. No obstante, desde el consorcio ABC señalan que estos precios en supermercados "no reflejan todos los aumentos de la última semana", insinuando que, de no existir este acuerdo, podrían incrementarse aún más en los próximos días.

Un directivo de un frigorífico importante mencionó que los precios acordados podrían ser similares a los actuales en algunas cadenas, pero que la disponibilidad a esos precios es significativa, siendo un 40% más bajos que los de las carnicerías.

Hasta el momento, Carrefour, Changomás y Cencosud son los supermercados que han aceptado esta propuesta, mientras que La Anónima y Coto la han rechazado, principalmente por ser productores de carne ellos mismos. Según fuentes de una cadena, este acuerdo les beneficia al asegurarles un mayor volumen y calidad de carne a un precio más contenido. Esta cadena espera recibir casi el doble de carne por semana en comparación con el acuerdo previo que ofrecía los siete cortes.

La Secretaría de Comercio, bajo la dirección de Pablo Lavigne, modificará su enfoque para respaldar propuestas voluntarias provenientes del sector privado. "No serán planes gubernamentales, sino propuestas voluntarias a las que brindaremos apoyo en su conformación", aseguran cercanos al funcionario.

Fuente: con información de iProfesional