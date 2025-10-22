El auge del e-commerce no se detiene: las ventas online crecieron 79% y marcaron un nuevo récord.

La facturación del comercio electrónico argentino alcanzó los $15.317.918 millones durante el primer semestre de 2025 , con un aumento del 79% respecto al mismo período de 2024, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) . Este avance superó ampliamente la inflación interanual del 39,4% , consolidando al e-commerce como un motor clave del consumo digital.

El ticket promedio se ubicó en $102.449 , con una suba del 23% interanual , un incremento inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Sin embargo, el fuerte crecimiento en la cantidad de operaciones compensó esta diferencia, sosteniendo el impulso del sector.

En los primeros seis meses de 2025 se registraron 149,5 millones de órdenes de compra , un 46% más que en la primera mitad de 2024. Se vendieron 203,9 millones de productos , liderados por Alimentos y Bebidas , seguidos por Herramientas y Construcción y Hogar, Muebles y Jardín .

El director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti , destacó que este crecimiento “es significativo incluso en un contexto de consumo general en baja”.

Actualmente, el canal digital representa el 25% de las ventas totales del país. Además, seis de cada diez empresas informaron que su desempeño online fue igual o superior al de los canales presenciales.

Entre las categorías con mayor peso se destacan Hogar y Decoración (38%), Belleza (26%), Indumentaria no deportiva (25%), Indumentaria deportiva (23%) y Electrónica y electrodomésticos (21%).

El papel de los marketplaces en el nuevo escenario digital

Los marketplaces concentran el 43% de las unidades vendidas online y el 26% de la facturación, según NielsenIQ. Su éxito se debe a la comodidad, la seguridad en los pagos y las promociones concentradas, aunque el informe advierte que los grandes retailers están desarrollando sus propios canales, modificando la competencia dentro del ecosistema digital.

Durante 2025, el 8% de los argentinos realizó su primera compra internacional, y cuatro de cada diez ya lo habían hecho anteriormente.

Solo el 5% de las empresas locales ofrece ventas al exterior, pero en esos casos representan hasta el 10% de su facturación total. Las importaciones vía courier llegaron a US$72 millones, duplicando los valores de 2024.

Los productos más demandados fueron celulares, contenidos audiovisuales e indumentaria deportiva.

Avance de los pagos digitales y las cuotas

La tarjeta de crédito sigue siendo el método de pago más usado, con el 63% de participación, aunque las billeteras electrónicas triplicaron sus transacciones frente a 2024.

Además, nueve de cada diez empresas ofrecen financiamiento en cuotas, generalmente de hasta seis pagos, lo que dinamiza el consumo y fortalece el canal online.

Desde la CACE proyectan que la segunda mitad de 2025 será positiva, ya que la mitad de las empresas espera superar los resultados del primer semestre.

Eventos como el Cyber Monday, programado para noviembre, funcionan como “un mes adicional de ventas”, impulsando estrategias de marketing y promociones concentradas.

