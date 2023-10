¿Dónde hay un billete de $2000?: por qué falta en Mendoza

Con casi 5 meses de vida, el papel moneda de $2000 casi no se ve en Mendoza. El Banco Central, en silencio

"No hay absolutamente nada de $2000 en bóveda. Las cargas que se hicieron durante el último finde largo y las que se van a hacer sólo incluyen billetes de 1000 con la figura del hornero, entendemos que, en parte, para dilatar la adaptación del software que requieren los cajeros. Habrá que acostumbrarse a extraer de esa denominación", asegura Sergio Giménez , secretario de la Bancaria en Mendoza.

De la emisión a los cajeros

La primera lectura que se desprende es que la Casa de la Moneda, a instancias del Banco Central, no imprime la cantidad necesaria de nuevo papel moneda para evitar que la lógica demanda de los usuarios presione sobre una mayor emisión. Y, por qué no, reinstale la cuestión de la conveniencia o no de la salida del billete de $5000; en ambos casos sería para el Gobierno reconocer una inflación que podría estacionarse en dos dígitos.

Ahora bien, hay otros 2 factores que los bancos admiten se debe resolver: adaptar el software de los ATM (cajeros) que permiten reconocer los billetes de 2000 y su genuinidad, para optimizar en un 50% de la capacidad de cada módulo. Y también al nuevo de $1000 con la figura del general San Martín en reemplazo del hornero naranja de curso legal desde el 2016.

Para los bancos, el software implica más costos que no se justifican por el escaso flujo circulante. Pero la demanda de técnicos hoy es un cuello de botella, porque son escasos los expertos en instalar la tecnología en los distintos puntos del país (en Mendoza sólo el Banco Nación necesita un nuevo software para sus 300 cajeros en toda la provincia).

Como un segundo motivo, Giménez admite que "si bien como siempre la prioridad puesta en Buenos Aires, la provisión y distribución de billetes es baja, todo un tema considerando que también iban a importarse varios lotes desde China y Brasil. Hoy disponer de billetes de 2000 ayudaría a simplificar operativamente el manejo".

A la espera del de $5000

Sitio Andino intentó recabar la opinión de los directivos del Banco Central al respecto, además de consultar el por qué el último giro de papel moneda a Mendoza no incluyó ni un solo fajo de billetes de 2000. Pero no hubo respuestas.

El último dato oficial de circulación de billetes y monedas dado a conocer por el organismo monetario data del 1 de junio. Según ese informe, la salida al mercado del nuevo de 2000 fue con 6,2 millones de unidades, a años luz del de $1000, el de mayor denominación hasta entonces, y también el de mayor volúmen: más de 3.300 millones de billetes en la calle.

En tanto, los que tienen relación con el sistema bancario y financiero sacan cuentas y evidencian hechos en cierto modo paradójicos.

"Hoy por hoy, el Gobierno paga a los bancos $70 mil millones por día en intereses de Leliqs (Letras de Liquidación) para mantener una alta tasa y atraer depósitos. Pero los billetes de $2000 siguen sin aparecer".

Ante la demora, hay quienes advierten que el también mentado billete de $5000 (una promesa no oficializada por el Banco Central) a esta altura ya "se quedaría corto". Otros, más audaces, arriesgan que se necesitaría incluso colocar uno de $10.000, en un mensaje por elevación al ministro de Economía que asuma la gestión en diciembre.

Lo cierto es que, al menos por ahora, habrá que esperar (todavía) más hasta que "el de 2000" que ya vió la luz hace meses empiece a frecuentar la cartera de la dama y el bolsillo del caballero en Mendoza.