Dónde es más barato alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

Los sueldos no siempre avanzan al mismo ritmo que los precio y quienes hoy están en la búsqueda de un alquiler se hacen una pregunta recurrente: qué zonas son las más económicas para alquilar una vivienda . En ese contexto, un informe de la consultora Inmodata señala que los departamentos más baratos del Gran Mendoza se ubican en Maipú y Las Heras .

El relevamiento muestra que, para una vivienda de características similares -un departamento de dos habitaciones con cochera-, los valores pueden oscilar entre $500.000 y $580.000 , según la ubicación. En ese sentido, el informe también confirma una idea bastante extendida: Las Heras aparece como una de las zonas más accesibles para alquilar.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

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Según el informe, el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en Las Heras ronda los $500.000 . De todos modos, se trata de un valor de referencia: el precio final puede variar según la ubicación, el estado del inmueble y los servicios incluidos .

Las Heras es la zona más barata para alquilar una vivienda.

Para tener una referencia más concreta, Sitio Andino relevó algunas publicaciones en portales inmobiliarios:

Calle Ortiz y San Martín : $500.000. Departamento de dos habitaciones, con seguridad. 60 m².

: $500.000. Departamento de dos habitaciones, con seguridad. 60 m². Calle Pasteur y Perú : $550.000. Departamento de tres habitaciones, con pequeño patio y estacionamiento en el complejo. 80 m².

: $550.000. Departamento de tres habitaciones, con pequeño patio y estacionamiento en el complejo. 80 m². Calle Olascoaga (Plumerillo): $420.000. Departamento de dos habitaciones, sin cochera, con patio pequeño. 55 m².

Cuánto cuesta alquilar en Maipú

El otro departamento analizado por Inmodata es Maipú, donde el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera se ubica en torno a los $525.000.

Al igual que en Las Heras, los precios varían según las características de cada propiedad. Estas son algunas opciones relevadas:

A metros de calle Juan José Paso (a 5 minutos del centro de Maipú): $510.000. Dos dormitorios, con cochera. 65 m².

(a 5 minutos del centro de Maipú): $510.000. Dos dormitorios, con cochera. 65 m². Barrio Jardín Cristal : $570.000. Dos dormitorios, con patio, churrasquera y cochera. 95 m².

: $570.000. Dos dormitorios, con patio, churrasquera y cochera. 95 m². Calle Güemes de Gutiérrez: $500.000. Dos dormitorios, con cochera compartida. 70 m².

alquiler-venta-vivienda Según el informe de Inmodata, el precio promedio en Maipú es de $525.000.

En un contexto donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complejo, conocer estas diferencias permite orientar mejor la búsqueda y ajustar expectativas según el presupuesto disponible.