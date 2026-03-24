25 de marzo de 2026
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Vivienda

Dónde es más barato alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

Un relevamiento muestra cuáles son las dos zonas más baratas para alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza y cuánto cuesta vivir en cada una.

Dónde es más barato alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

Dónde es más barato alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

 Por Soledad Maturano

Los sueldos no siempre avanzan al mismo ritmo que los precio y quienes hoy están en la búsqueda de un alquiler se hacen una pregunta recurrente: qué zonas son las más económicas para alquilar una vivienda. En ese contexto, un informe de la consultora Inmodata señala que los departamentos más baratos del Gran Mendoza se ubican en Maipú y Las Heras.

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Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026
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Las Heras es la zona más barata para alquilar una vivienda.

Las Heras es la zona más barata para alquilar una vivienda.

Cuánto cuesta alquilar en Las Heras

Según el informe, el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en Las Heras ronda los $500.000. De todos modos, se trata de un valor de referencia: el precio final puede variar según la ubicación, el estado del inmueble y los servicios incluidos.

Para tener una referencia más concreta, Sitio Andino relevó algunas publicaciones en portales inmobiliarios:

  • Calle Ortiz y San Martín: $500.000. Departamento de dos habitaciones, con seguridad. 60 m².
  • Calle Pasteur y Perú: $550.000. Departamento de tres habitaciones, con pequeño patio y estacionamiento en el complejo. 80 m².
  • Calle Olascoaga (Plumerillo): $420.000. Departamento de dos habitaciones, sin cochera, con patio pequeño. 55 m².

Cuánto cuesta alquilar en Maipú

El otro departamento analizado por Inmodata es Maipú, donde el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera se ubica en torno a los $525.000.

Al igual que en Las Heras, los precios varían según las características de cada propiedad. Estas son algunas opciones relevadas:

  • A metros de calle Juan José Paso (a 5 minutos del centro de Maipú): $510.000. Dos dormitorios, con cochera. 65 m².
  • Barrio Jardín Cristal: $570.000. Dos dormitorios, con patio, churrasquera y cochera. 95 m².
  • Calle Güemes de Gutiérrez: $500.000. Dos dormitorios, con cochera compartida. 70 m².
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Según el informe de Inmodata, el precio promedio en Maipú es de $525.000.

Según el informe de Inmodata, el precio promedio en Maipú es de $525.000.

En un contexto donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complejo, conocer estas diferencias permite orientar mejor la búsqueda y ajustar expectativas según el presupuesto disponible.

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