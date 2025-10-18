18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este sábado.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
el dolar sube pese al rescate del tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluacion
Presion Cambiaria

El dólar sube pese al rescate del Tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluación
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 18 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.465.
  • Para la venta a $1.485.
17 OCTUBRE - PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 18 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.536,93 para la compra;
  • A $1.540,25 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.544,10 para la compra;
  • A $1.565,00 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 18 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $656 para la compra;
  • A $1.524,40 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Bessent confirmó que Estados Unidos sigue con la compra de pesos argentinos para intervenir en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Tras la cumbre Milei-Trump, el mercado argentino cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Guaymallén en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Guaymallén en octubre 2025

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala