22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Freepik

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025
Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones.
Mercado cambiario

Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.525.
  • Para la venta a $1.545.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 21 OCTUBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.590,78 para la compra;
  • A $1.592,18 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.604,98 para la compra;
  • A $1.613,79 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.904,50 para la compra;
  • A $1.969,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.675 para la compra;
  • En $1.775 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $640 para la compra;
  • A $1.562,47 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

El dólar sube pese al rescate del Tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre de 2025

Bessent confirmó que Estados Unidos sigue con la compra de pesos argentinos para intervenir en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Elecciones 2025: el 30% de los ciudadanos define su voto en la fila para votar
Proceso electoral

Elecciones 2025: el 30% de los ciudadanos define su voto en la fila para votar

Por Marcelo López Álvarez
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Por Carla Canizzaro