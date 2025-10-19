19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este domingo.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025
el dolar sube pese al rescate del tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluacion
Presion Cambiaria

El dólar sube pese al rescate del Tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluación

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 19 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.465.
  • Para la venta a $1.485.
17 OCTUBRE - PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 19 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.536,93 para la compra;
  • A $1.540,25 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.544,10 para la compra;
  • A $1.565,00 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 19 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $656 para la compra;
  • A $1.524,40 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre de 2025

Bessent confirmó que Estados Unidos sigue con la compra de pesos argentinos para intervenir en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Tras la cumbre Milei-Trump, el mercado argentino cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
tierras raras: el potencial oculto de argentina en la disputa entre china y estados unidos
Geopolítica y producción

Tierras raras: el potencial oculto de Argentina en la disputa entre China y Estados Unidos

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Por Facundo La Rosa