6 de abril de 2026
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Descuentos que hacen la diferencia: cómo aprovechar las promos del Banco Nación en Mendoza

En la primera semana de abril de 2026, el Banco Nación mantiene descuentos en rubros claves como súper, nafta y salud. Una guía con cada beneficio, en detalle.

Descuentos que hacen la diferencia: cómo aprovechar las promos del Banco Nación en Mendoza

Descuentos que hacen la diferencia: cómo aprovechar las promos del Banco Nación en Mendoza

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

El Banco de la Nación Argentina mantiene activas en Mendoza una serie de descuentos orientados a aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios alcanzan rubros claves como supermercados, combustible, farmacias, ópticas y veterinarias, y en su mayoría se aplican pagando con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.

Para este inicio de abril, Sitio Andino organizó una guía práctica con los principales descuentos, días y condiciones para aprovecharlos al máximo.

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consumo supermercado
Numerosas cadenas de supermercados están adheridas a promociones con Banco Nación.

Numerosas cadenas de supermercados están adheridas a promociones con Banco Nación.

Los mejores descuentos en supermercados

En supermercados se concentran algunos de los reintegros más importantes, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.

Carrefour (hasta 31 de mayo)

  • Miércoles:
    • 30% de descuento
    • Tope de reintegro: $12.000 por semana
    • Pago con Visa crédito vía BNA+ MODO
  • Sábados:
    • 10% de descuento sin tope
    • Pago con Visa crédito o débito

Coto (hasta 30 de abril)

  • Martes:
    • 20% de descuento
    • Compra mínima: $60.000
    • Tope: $25.000 mensuales
    • Pago con crédito o débito mediante BNA+ MODO

Jumbo (hasta 30 de abril)

  • Martes y jueves:
    • 20% de descuento
    • Compra mínima: $100.000
    • Tope: $25.000
    • Pago con Visa crédito o débito vía MODO

Changomás (hasta 31 de mayo)

  • Miércoles:
    • 20% de descuento
    • Compra mínima: $75.000
    • Pago con crédito o débito mediante MODO

Libertad (hasta el 31 de mayo)

  • Miércoles:
    • 30% de descuento
    • Tope de reintegro por semana: $12.000
    • Presencial y online
    • Pago con visa crédito a través de MODO

La carne también entra en el esquema de ahorro semanal

En el rubro carnicería, se destaca la promo en Granja Benedetti:

  • 30% de descuento con Visa crédito a través de MODO BNA+
  • Tope: $12.000
  • Válido para compras presenciales y online
  • Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
lentes, óptica
Los días jueves las ópticas tienen descuento con Banco Nación.

Los días jueves las ópticas tienen descuento con Banco Nación.

Renovar anteojos: promos en ópticas

Quienes necesiten cambiar lentes o adquirir productos ópticos pueden acceder a beneficios en Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Jueves, hasta el 31 de mayo
  • Pagando con Visa crédito mediante MODO

Descuentos en farmacias al inicio de semana

Los lunes, el banco sostiene promociones en farmacias adheridas:

  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Pago con Visa crédito o débito a través de MODO

Promociones en combustible los días viernes

Las estaciones de servicio también forman parte del esquema de ahorro:

  • Shell, Axion e YPF
  • 20% de descuento los viernes
  • Tope: $10.000 mensuales
  • Pago con Visa crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+

Para acceder al beneficio es necesario escanear el código QR en la estación y elegir la tarjeta correspondiente.

Cuidado de mascotas suma descuentos sin tope de reintegro

En veterinarias adheridas también hay beneficios activos:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Sin tope de reintegro
  • Pago con Visa crédito mediante BNA+
  • Días martes. Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
veterinaria, Banco Nación
Veterinarias adheridas tienen 10% de descuento sin tope de reintegro.

Veterinarias adheridas tienen 10% de descuento sin tope de reintegro.

Descuentos en librerías para compras culturales

Las librerías adheridas -Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas- comparten condiciones:

  • 10% de descuento
  • 3 cuotas sin interés
  • Tope: $10.000 por compra
  • Solo presencial
  • Pago con tarjeta de crédito
  • Todos los sábados. Vigente hasta el 30 de abril de 2026

Un esquema para organizar el consumo

Con este abanico de promociones, los clientes del Banco Nación pueden planificar sus compras según el día y el rubro, optimizando los reintegros en gastos habituales. En el contexto actual, este tipo de herramientas puede representar un alivio concreto en el presupuesto mensual.

Para conocer las promociones del mes en otras entidades bancarias y billeteras virtuales hacé click acá.

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