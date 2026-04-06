Descuentos que hacen la diferencia: cómo aprovechar las promos del Banco Nación en Mendoza

El Banco de la Nación Argentina mantiene activas en Mendoza una serie de descuentos orientados a aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios alcanzan rubros claves como supermercados, combustible, farmacias, ópticas y veterinarias, y en su mayoría se aplican pagando con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.
Para este inicio de abril, Sitio Andino organizó una guía práctica con los principales descuentos, días y condiciones para aprovecharlos al máximo.
En supermercados se concentran algunos de los reintegros más importantes, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.
Carrefour (hasta 31 de mayo)
Miércoles:
30% de descuento
Tope de reintegro: $12.000 por semana
Pago con Visa crédito vía BNA+ MODO
Sábados:
10% de descuento sin tope
Pago con Visa crédito o débito
Coto (hasta 30 de abril)
Martes:
20% de descuento
Compra mínima: $60.000
Tope: $25.000 mensuales
Pago con crédito o débito mediante BNA+ MODO
Jumbo (hasta 30 de abril)
Martes y jueves:
20% de descuento
Compra mínima: $100.000
Tope: $25.000
Pago con Visa crédito o débito vía MODO
Changomás (hasta 31 de mayo)
Miércoles:
20% de descuento
Compra mínima: $75.000
Pago con crédito o débito mediante MODO
Libertad (hasta el 31 de mayo)
Miércoles:
30% de descuento
Tope de reintegro por semana: $12.000
Presencial y online
Pago con visa crédito a través de MODO
La carne también entra en el esquema de ahorro semanal
En el rubro carnicería, se destaca la promo en Granja Benedetti:
30% de descuento con Visa crédito a través de MODO BNA+
Tope: $12.000
Válido para compras presenciales y online
Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
Renovar anteojos: promos en ópticas
Quienes necesiten cambiar lentes o adquirir productos ópticos pueden acceder a beneficios en Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide:
10% de descuento
Hasta 3 cuotas sin interés
Jueves, hasta el 31 de mayo
Pagando con Visa crédito mediante MODO
Descuentos en farmacias al inicio de semana
Los lunes, el banco sostiene promociones en farmacias adheridas:
Hasta 3 cuotas sin interés
Pago con Visa crédito o débito a través de MODO
Promociones en combustible los días viernes
Las estaciones de servicio también forman parte del esquema de ahorro:
Shell, Axion e YPF
20% de descuento los viernes
Tope: $10.000 mensuales
Pago con Visa crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+
Para acceder al beneficio es necesario escanear el código QR en la estación y elegir la tarjeta correspondiente.
Cuidado de mascotas suma descuentos sin tope de reintegro
En veterinarias adheridas también hay beneficios activos:
10% de descuento
Hasta 3 cuotas sin interés
Sin tope de reintegro
Pago con Visa crédito mediante BNA+
Días martes. Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
Descuentos en librerías para compras culturales
Las librerías adheridas -Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas- comparten condiciones:
10% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope: $10.000 por compra
Solo presencial
Pago con tarjeta de crédito
Todos los sábados. Vigente hasta el 30 de abril de 2026
Un esquema para organizar el consumo
Con este abanico de promociones, los clientes del Banco Nación pueden planificar sus compras según el día y el rubro, optimizando los reintegros en gastos habituales. En el contexto actual, este tipo de herramientas puede representar un alivio concreto en el presupuesto mensual.