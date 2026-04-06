Descuentos que hacen la diferencia: cómo aprovechar las promos del Banco Nación en Mendoza

El Banco de la Nación Argentina mantiene activas en Mendoza una serie de descuentos orientados a aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios alcanzan rubros claves como supermercados, combustible, farmacias, ópticas y veterinarias, y en su mayoría se aplican pagando con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.

Para este inicio de abril, Sitio Andino organizó una guía práctica con los principales descuentos, días y condiciones para aprovecharlos al máximo.

Marzo se va, pero estas promos del Banco Nación siguen activas y aún podés usarlas

Promos de abril 2026: los descuentos bancarios que más rinden en supermercados y consumo diario

En supermercados se concentran algunos de los reintegros más importantes, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.

Numerosas cadenas de supermercados están adheridas a promociones con Banco Nación.

Carrefour (hasta 31 de mayo)

Miércoles: 30% de descuento Tope de reintegro: $12.000 por semana Pago con Visa crédito vía BNA+ MODO

Sábados: 10% de descuento sin tope Pago con Visa crédito o débito



Coto (hasta 30 de abril)

Martes: 20% de descuento Compra mínima: $60.000 Tope: $25.000 mensuales Pago con crédito o débito mediante BNA+ MODO



Jumbo (hasta 30 de abril)

Martes y jueves: 20% de descuento Compra mínima: $100.000 Tope: $25.000 Pago con Visa crédito o débito vía MODO



Changomás (hasta 31 de mayo)

Miércoles: 20% de descuento Compra mínima: $75.000 Pago con crédito o débito mediante MODO



Libertad (hasta el 31 de mayo)

Miércoles: 30% de descuento Tope de reintegro por semana: $12.000 Presencial y online Pago con visa crédito a través de MODO



La carne también entra en el esquema de ahorro semanal

En el rubro carnicería, se destaca la promo en Granja Benedetti:

30% de descuento con Visa crédito a través de MODO BNA+

Tope: $12.000

Válido para compras presenciales y online

Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

lentes, óptica Los días jueves las ópticas tienen descuento con Banco Nación.

Renovar anteojos: promos en ópticas

Quienes necesiten cambiar lentes o adquirir productos ópticos pueden acceder a beneficios en Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Jueves, hasta el 31 de mayo

Pagando con Visa crédito mediante MODO

Descuentos en farmacias al inicio de semana

Los lunes, el banco sostiene promociones en farmacias adheridas:

Hasta 3 cuotas sin interés

Pago con Visa crédito o débito a través de MODO

Promociones en combustible los días viernes

Las estaciones de servicio también forman parte del esquema de ahorro:

Shell, Axion e YPF

20% de descuento los viernes

Tope: $10.000 mensuales

Pago con Visa crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+

Para acceder al beneficio es necesario escanear el código QR en la estación y elegir la tarjeta correspondiente.

Cuidado de mascotas suma descuentos sin tope de reintegro

En veterinarias adheridas también hay beneficios activos:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Sin tope de reintegro

Pago con Visa crédito mediante BNA+

Días martes. Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

veterinaria, Banco Nación Veterinarias adheridas tienen 10% de descuento sin tope de reintegro.

Descuentos en librerías para compras culturales

Las librerías adheridas -Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas- comparten condiciones:

10% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope: $10.000 por compra

Solo presencial

Pago con tarjeta de crédito

Todos los sábados. Vigente hasta el 30 de abril de 2026

Un esquema para organizar el consumo

Con este abanico de promociones, los clientes del Banco Nación pueden planificar sus compras según el día y el rubro, optimizando los reintegros en gastos habituales. En el contexto actual, este tipo de herramientas puede representar un alivio concreto en el presupuesto mensual.

Para conocer las promociones del mes en otras entidades bancarias y billeteras virtuales hacé click acá.