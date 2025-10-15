15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Importante

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en octubre 2025

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio otorgado por Anses para acompañar a niños y adolescentes en cada ciclo lectivo. Mirá de cuánto es el monto en octubre.

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en octubre 2025
De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en octubre 2025
Por Juan Pablo Strappazzon

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional dirigido a quienes perciben AUH, Asignación Familiar o por Hijo con Discapacidad. En esta nota, te explicamos en detalle el monto correspondiente para quienes reciban el pago en octubre de 2025.

niña escribiendo
Enterate del monto de la Ayuda Escolar de ANSES en octubre 2025

Enterate del monto de la Ayuda Escolar de ANSES en octubre 2025

Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y cuánto recibirás en octubre 2025

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES entrega a estudiantes de todos los niveles educativos, pensado para apoyar a los sectores más vulnerables y cubrir gastos en útiles e insumos escolares. Además, las familias de los estudiantes pueden cobrarlo sin límite de edad, siempre que presenten la documentación requerida.

Lee además
Becas Progresar: qué hacer si cometiste un error en tu declaración jurada
Prestá atención

Becas Progresar: qué hacer si cometiste un error en tu declaración jurada
ANSES: quiénes cobran este miércoles 15 de octubre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 15 de octubre de 2025

Según información oficial, quienes reciban este beneficio en los próximos meses percibirán $42.039. Sin embargo, este año la suma se duplica gracias a un complemento extraordinario, alcanzando $85.000 por hijo.

Es importante destacar que esta asignación se abona junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días desde la presentación. / baenegocios

Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025

Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
  • Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de octubre, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en octubre 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 14 de octubre de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 13 de octubre de 2025

Cambios en ANSES: ya no habrá asignación familiar para salarios superiores a 2,4 millones

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en octubre de 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 9 de octubre de 2025

Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 15 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Mansa Bodega, en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.
Enoturismo

"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Septiembre de crisis

Inflación en alza, consumo en crisis: el doble golpe de la recesión

Por Marcelo López Álvarez
El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Por Sitio Andino Policiales