23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Administración Tributaria Mendoza

Cuenta regresiva: ATM recuerda el vencimiento del Impuesto Automotor

La Administración Tributaria Mendoza habilitó el pago digital del Automotor. También ofrece beneficios para quienes estén al día con sus obligaciones fiscales.

Vence el Impuesto Automotor 2026: ¿hasta cuándo hay tiempo de pagar?

Vence el Impuesto Automotor 2026: ¿hasta cuándo hay tiempo de pagar?

Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

El Impuesto Automotor 2026 en Mendoza ya tiene su primer vencimiento confirmado y miles de contribuyentes deberán regularizar su situación antes de fin de mes. La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que existen descuentos, opciones de pago online y alternativas que permiten reducir el impacto del tributo.

Según detallaron desde el organismo, el impuesto puede abonarse de forma online a través del sitio oficial, utilizando las opciones de “Descargar boleto” y “Pagar online”, lo que facilita el cumplimiento sin necesidad de asistir de manera presencial. Además, quienes se encuentren al día podrán acceder a importantes beneficios.

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Además, para el ejercicio 2026 se incorporó una nueva modalidad denominada pago único liberatorio, destinada a determinados vehículos. Este régimen incluye:

  • Motos con avalúo de hasta cierto monto
  • Vehículos antiguos (modelos 2005 o anteriores) dentro de un peso específico
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Los contribuyentes cumplidores pueden obtener hasta 35% de descuento.

Los contribuyentes cumplidores pueden obtener hasta 35% de descuento.

Quienes accedan a este beneficio quedarán exentos del Impuesto Automotor en ejercicios fiscales futuros, lo que representa una opción atractiva para propietarios de unidades más antiguas.

Desde la Administración Tributaria Mendoza recomendaron a los usuarios verificar sus datos y elegir la modalidad de pago más conveniente antes del vencimiento, para evitar recargos o pérdida de beneficios.

¿Cuál es el calendario de vencimientos del Impuesto Automotor?

El cronograma establece que el vencimiento de esta primera cuota o la opción de pago anual se extiende desde el 25 al 31 de marzo, mientras que las siguientes cuotas ya tienen fechas definidas:

  • Cuota 2: hasta el 29 de mayo.
  • Cuota 3: hasta el 31 de julio.
  • Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.
  • Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.

Modalidades de pago a las que adhiere ATM

Web de ATM

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.
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Los contribuyentes pueden descargar los boletos de los impuestos de forma on-line a través del sitio oficial de ATM.

Los contribuyentes pueden descargar los boletos de los impuestos de forma on-line a través del sitio oficial de ATM.

Pago con boleto

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

¿A qué descuentos puedo acceder en ATM?

Los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2025 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.

A esto, se suma un 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o la tiene regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones, y un 5% extra si se abona la cuota anual 2026 en término.

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