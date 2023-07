Cuánto debe invertir la industria automotriz para incentivos fiscales

La misma determina un rango de montos de entre u$s 400.000 y u$s 50 millones, según el tipo de empresa.

El llamado Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino prevé otorgar un bono electrónico de crédito fiscal sobre el valor de autopartes, matrices y moldes nacionales adquiridos por fabricantes de automóviles, utilitarios, comerciales livianos y camiones. También aplica a chasis con y sin cabina, ómnibus, remolques y semirremolques, maquinaria agrícola y vial autopropulsada, motores, y cajas de transmisión.

Montos mínimos

Asimismo, el programa fija retenciones 0 hasta el 31 de diciembre de 2031 para "la exportación de los bienes producidos al amparo de los proyectos aprobados".

"Resulta necesario precisar los procedimientos que los interesados deberán efectuar y la documentación a presentar", se indicó en la resolución sobre la determinación de los montos, además de señalar que "deben determinarse montos mínimos de inversión para que los proyectos queden comprendidos dentro de su alcance".

Los montos mínimos de inversión requeridos son u$s 50 millones para plataformas nuevas, u$s 25 millones para las que no lo son y u$s 750.000 para mipymes. Si éstas acreditan exportaciones por u$s 150.000 durante los 12 meses previos a la presentación del proyecto, será de US$ 400.000.

Para las empresas medianas, según el tramo, la suma puede ser de u$s 3 millones o u$s 5 millones.

La resolución especificó que las inversiones en pesos se valuarán en dólares en base a la cotización de cierre del dólar billete para la venta del Banco Nación del día de emisión del comprobante. Si son bienes importados, se considerará el valor en dólares en el puerto local.