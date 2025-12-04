Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

La crisis del ajo no da tregua en la provincia de Mendoza. La competencia del ajo chino, más barato y con libre ingreso a Brasil —principal comprador de la provincia—, dejó al producto local en desventaja. En este escenario, muchos pequeños productores ya vendieron a precios que apenas cubren costos.

En diálogo con Noticiero Andino , Horacio Bascuñán , productor del Valle de Uco se refirió a la crítica situación. “No hay perspectiva de que esto mejore porque hay una sobreoferta de ajo de China en Brasil”. Recordó que el principal destino del ajo mendocino sigue siendo Brasil , por lo que la situación es compleja para el productor mendocino. “La mayoría de las hectáreas que se siembran en Mendoza es ajo chino, morado. Y Brasil también está produciendo cada vez más chino morado”, explicó.

"Hay una sobreoferta de ajo y eso no tiene mucha explicación: cuando algo sobra, el precio baja", resumió.

Bascuñán detalló que muchas ventas se concretaron a $250 el kilo , aunque producirlo es más caro: “Tenés un costo mínimo de $300 o $350 por kilo”. Es decir, la cuenta no cierra para los productores que quedan expuestos a un margen negativo que se vuelve difícil enfrentar.

El ajo se comercializa a un valor inferior a lo que cuesta producirlo.

“Un productor de 3 o 4 hectáreas que no lo vendió lo va a tener que vender como sea, al precio que sea, porque no va a poder aguantar”, ilustró. El panorama es distinto entre quienes tienen respaldo económico o algún tipo de financiamiento, ya que pueden conservar el ajo a la espera de un mejor escenario.

Productores al límite

“El que tiene respaldo lo guarda en el frío. Pero eso es lo top: guardar ajo en el frío es algo muy caro”, explicó Bascuñán. Aun así, la sobreoferta es tan grande que los espacios de conservación están saturados. “Sé que no hay lugar en frío en Tunuyán para guardar ajo".

Mientras tanto, muchos productores chicos dudan de su continuidad. “El productor chico no sé si va a poder volver a hacer ajo”, lamentó. Bascuñán advirtió que esta crisis es parte de un problema que atraviesan distintos cultivos: “La matriz productiva se ha achicado. El año pasado sobraba tomate, ahora casi no ves cultivo de tomate”.

Ante este panorama, el productor remarcó que el Gobierno no ha dado respuestas y planteó una posible salida: que la provincia impulse la compra de ajo para luego venderlo o exportarlo. “Por lo menos para salvar el costo y darle una mano a los productores, porque están desahuciados”, afirmó.

Mirá la nota completa

Embed - La crisis del ajo no afloja: los grandes esperan, los chicos pierden

Con información de Abigail Romo.