#Taboola
4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Un productor describió la crítica situación del ajo en la provincia de Mendoza y advirtió que la matriz productiva local se está achicando. Los detalles.

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

 Por Soledad Maturano

La crisis del ajo no da tregua en la provincia de Mendoza. La competencia del ajo chino, más barato y con libre ingreso a Brasil —principal comprador de la provincia—, dejó al producto local en desventaja. En este escenario, muchos pequeños productores ya vendieron a precios que apenas cubren costos.

En diálogo con Noticiero Andino, Horacio Bascuñán, productor del Valle de Uco se refirió a la crítica situación. “No hay perspectiva de que esto mejore porque hay una sobreoferta de ajo de China en Brasil”. Recordó que el principal destino del ajo mendocino sigue siendo Brasil, por lo que la situación es compleja para el productor mendocino. “La mayoría de las hectáreas que se siembran en Mendoza es ajo chino, morado. Y Brasil también está produciendo cada vez más chino morado”, explicó.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025
Mendoza refuerza vínculos con líderes financieros y de minería en Londres para potenciar su desarrollo
Industria

Mendoza refuerza vínculos con líderes financieros y de minería en Londres para potenciar su desarrollo

"Hay una sobreoferta de ajo y eso no tiene mucha explicación: cuando algo sobra, el precio baja", resumió.

ajo.jpeg
El ajo se comercializa a un valor inferior a lo que cuesta producirlo.

El ajo se comercializa a un valor inferior a lo que cuesta producirlo.

Precios del ajo por debajo del costo

Bascuñán detalló que muchas ventas se concretaron a $250 el kilo, aunque producirlo es más caro: “Tenés un costo mínimo de $300 o $350 por kilo”. Es decir, la cuenta no cierra para los productores que quedan expuestos a un margen negativo que se vuelve difícil enfrentar.

“Un productor de 3 o 4 hectáreas que no lo vendió lo va a tener que vender como sea, al precio que sea, porque no va a poder aguantar”, ilustró. El panorama es distinto entre quienes tienen respaldo económico o algún tipo de financiamiento, ya que pueden conservar el ajo a la espera de un mejor escenario.

Productores al límite

El que tiene respaldo lo guarda en el frío. Pero eso es lo top: guardar ajo en el frío es algo muy caro”, explicó Bascuñán. Aun así, la sobreoferta es tan grande que los espacios de conservación están saturados. “Sé que no hay lugar en frío en Tunuyán para guardar ajo".

Mientras tanto, muchos productores chicos dudan de su continuidad. “El productor chico no sé si va a poder volver a hacer ajo”, lamentó. Bascuñán advirtió que esta crisis es parte de un problema que atraviesan distintos cultivos: “La matriz productiva se ha achicado. El año pasado sobraba tomate, ahora casi no ves cultivo de tomate”.

Ante este panorama, el productor remarcó que el Gobierno no ha dado respuestas y planteó una posible salida: que la provincia impulse la compra de ajo para luego venderlo o exportarlo. “Por lo menos para salvar el costo y darle una mano a los productores, porque están desahuciados”, afirmó.

Mirá la nota completa

Embed - La crisis del ajo no afloja: los grandes esperan, los chicos pierden

Con información de Abigail Romo.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza avanza con normas clave para regular la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial

El FMI pidió a la Argentina fortalecer las reservas y avanzar en un "camino más ambicioso"

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Televisores con hasta 40% de descuento en supermercados: qué modelos hay y dónde conseguirlos

El RIGI suma nuevos candidatos en minería y el gobierno piensa en extenderlo

ANSES: quiénes cobran este jueves 4 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre de 2025

Planes de ahorro en autos: ventajas, riesgos y lo que no siempre te cuentan

LO QUE SE LEE AHORA
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Las Más Leídas

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Te Puede Interesar

Mauricio Morales reapareció tras las denuncias por estafa a cientos de familias
Presuntas estafas

El dueño de "Ok Eventos" apareció y envió un mensaje a los denunciantes tras las denuncias por estafa

Por Carla Canizzaro
Mendoza avanza con normas clave para regular la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial
Responsabilidades y calidad

Mendoza avanza con normas clave para regular la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial

Por Sitio Andino Economía
Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Por Soledad Maturano