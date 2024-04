Crisis: aseguran que un asado para seis cuesta casi $12.000 por persona.

Si bien el otoño no suele ser la época ideal para hacer un asado , el ritual argentino de juntarse alrededor del fuego y disfrutar de una buena carne a la parrilla no tiene temporada. Sin embargo, los precios actuales de los insumos necesarios para preparar un asado completo pueden sorprender a más de uno.

A pesar de los altos costos, el asado sigue siendo una tradición muy arraigada en la cultura argentina. Y, como se suele decir, "el que no hace asado, no come".