Cornejo presentó la ampliación de una obra que garantizará agua potable por treinta años

Estas obras son financiadas por nuestra provincia y, en cuanto al agua en particular, hemos hecho mucho hincapié. Estas obras son financiadas por nuestra provincia y, en cuanto al agua en particular, hemos hecho mucho hincapié.

Alfredo Cornejo 2.jpg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El mandatario también manifestó que este tipo de obras no son muy valoradas como el pavimento de una calle ya que no está a la vista, pero son igual de importantes: "son infraestructuras que parecen no tener trascendencia, pero son muy relevantes para la vida de las personas". También aprovechó la oportunidad para saldar una deuda pendiente con Las Heras, la instalación de un acueducto que proveerá de agua a la zona de El Challao, quienes no tienen agua potable.

La palabra de Humberto Mingorance

"Hace tiempo que esta obra está proyectada y le damos inicio ahora”, contó el titular de Aguas Mendocinas. Además, explicó que se ampliará al doble la producción de la planta Alto Godoy “para poder suministrar el agua, no tan solo con calidad, sino en cantidad, pensando en los próximos 30 años”.

Doble función de la planta Alto Godoy

Por un lado, produce agua potable y, la otra función, es la de distribución, ya que recibe parte de la producción de los establecimientos Luján I y Potrerillos. Eso se suma a la propia producción, y así abastecen las reservas de almacenamiento de agua potable, que tienen una capacidad total de 54.000 m³. Desde ahí se alimentan los acueductos que suministran agua potable a La Ciudad de Mendoza, Las Heras y parte de Guaymallén (zona Centro Oeste).

Alto Godoy.jpeg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Al aumentar la capacidad de producción y mejorar la calidad del agua tratada, se garantiza un suministro continuo y confiable para los próximos años, incluso ante eventos climáticos extremos o períodos de sequía. Al mismo tiempo, se reduce el riesgo de contaminación y se asegura que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad, garantizando la salud y el bienestar de la población.

Desde el Gobierno mendocino aseguran que la ampliación del establecimiento potabilizador Alto Godoy es una inversión estratégica para el futuro de Mendoza, ya que no solo garantiza el acceso al agua potable para las próximas generaciones, sino que también mejora la calidad de vida de los mendocinos.