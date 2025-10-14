14 de octubre de 2025
Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en octubre 2025

El Complemento Leche del Plan 1000 días, es un beneficio de Anses para titulares de la AUH y Asignación por Embarazo. Mirá de cuánto es el monto en octubre.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. En esta nota, te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de octubre.

niño tomando leche
Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en octubre 2025

Según la información de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a asegurar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Con la actualización, el monto para octubre es de $44.222 por cada menor. En general, este beneficio se paga en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es importante tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Si querés conocer el calendario de pagos completo de octubre, ingresá aquí para acceder a la información actualizada.

