7 de abril de 2026
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Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en abril 2026

ANSES paga el Complemento Leche del Plan 1000 Días a titulares de AUH y Asignación por Embarazo. Enterate cuánto y cuándo cobrarás en abril.

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en abril 2026

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en abril 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Te contamos cuánto vas a cobrar y cuándo se paga en el mes de abril.

niño tomando leche
El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio otorgado por la Anses

Todo lo que tenés que saber sobre el cobro del Complemento Leche en abril 2026

Según ANSES, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

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Con la última actualización, el monto para abril es de $51.547 por menor. Por lo general, este beneficio se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo un calendario que se organiza según la terminación del número de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de abril
  • Documentos terminados en 1: 13 de abril
  • Documentos terminados en 2: 14 de abril
  • Documentos terminados en 3: 15 de abril
  • Documentos terminados en 4: 16 de abril
  • Documentos terminados en 5: 17 de abril
  • Documentos terminados en 6: 20 de abril
  • Documentos terminados en 7: 21 de abril
  • Documentos terminados en 8: 22 de abril
  • Documentos terminados en 9: 23 de abril

Quienes deseen consultar el calendario de pagos de abril pueden ingresar haciendo click aquí, donde encontrarán las fechas organizadas según la terminación del DNI.

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