Cerro Amarillo busca reactivar la minería en Mendoza 8 años después

"Una vez que un proyecto tiene la aprobación técnica de la autoridad ambiental competente, la ley 7722 requiere la aprobación legislativa. La prospección se completó hace más de diez años, en 2018 se ratifica que la información presentada en 2014 era correcta, y ahora los inversores privados impulsan nuevamente el expediente en el circuito de aprobación", explicó el exsubsecretario de Energía y Minería y actual asesor en la materia del Gobierno, Emilio Guiñazú.

Emilio Guiñazú, Cerro Amarillo, minería, Mendoza Emilio Guiñazú indicó que Cerro Amarillo es "totalmente compatible con las restricciones legales que tenemos en Mendoza" Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Dimensiones, método y plazos

Según lo previsto, se trata de una exploración "pequeña" para ratificar los antecedentes que dejó la etapa de prospección. Aunque puede extenderse por tres años o más si se detectan indicios de más reservas.

Un reporte reciente indica que el tamaño de depósitos de pórfidos de cobre varía de 50 a 4.500 millones de toneladas. Pero la firma buscará comprobarlo con la campaña de exploración, que tiene -entre otros objetivos- determinar las dimensiones de las reservas.

Para ser considerado compatible con la 7722 que prohíbe el uso de ácido sulfúrico y cianuro, el proyecto propone extraer el mineral en estado de sulfuros de cobre. Y emplear el método de "flotación" con sustancias biodegradables y a través de túneles subterráneos.

En cuanto al impacto, Guiñazú enfatizó que "no se encuentra en ninguna de las cuencas hídricas que corren hacia el resto de la provincia de Mendoza. Está dentro de la cuenca del río Grande, que no afecta a ningún otro departamento que no sea Malargüe. Por eso, esperamos que haya racionalidad en el debate, y no se centre en minería sí o minería no".

Por lo pronto, Cerro Amarillo ingresa a la Casa de las Leyes provincial con todos los dictámenes sectoriales de rigor. Entre otros, el del Departamento General de Irrigación y de la propia comuna de Malargüe. Además del informe del Ianigla, que asevera que no hay glaciares ni periglaciares en su zona de influencia que puedan ser afectados por la actividad.

Al respecto, para el funcionario Cerro Amarillo "es un proyecto totalmente evaluado. Objetivamente se debería verificar si cuenta con licencia social para avanzar. Malargüe viene insistiendo fuerte en su reclamo por el desarrollo de la minería, que es legítimo y hemos apoyado y seguiremos haciéndolo. Por lo tanto, esperamos que la Legislatura lo tome en cuenta y le de un tratamiento rápido".

De capitales canadienses a argentinos

En la historia reciente de Cerro Amarillo no sólo hubo marchas y contramarchas sino también cambios, concretamente en la titularidad del proyecto.

Es que en su momento a Pérez se lo presentó la minera canadiense Merillion, que tiempo después, ante la falta de avances, decidió desprenderse del proyecto. Hoy, la que fuera subsidiaria del grupo, Huayra, está en manos de inversores argentinos, dispuestos a encarar una inversión no menor a los u$d 3.000 millones. Y la generación potencial de más de 1.000 empleos si supera la factibilidad para comenzar con la explotación.

A propósito de capitales, a diferencia de la situación de Hierro Indio, el otro proyecto que quiere arrancar en Malargüe compatible con la 7722 que ya tiene interesados en adquirir el mineral, la Provincia no participa como socio capitalista.

Guiñazú aclaró que en Cerro Amarillo no intervendrá PRC (la firma estatal responsable de Potasio Río Colorado) ni Emesa, la empresa provincial de energía. "Nuestra función es solamente ser autoridad de aplicación, controlar que se cumpla todo lo establecido en la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)", resaltó Guiñazú.