Carlos Melconian en Mendoza: "Dolarizar es un acto de magia"

Aunque cuidándose de nombrarlo, también intentó tomar distancia de las ideas de Javier Milei, que volvió a hablar de su dolarización. Justamente, sobre la política económica futura jugó con la metáfora para diferenciarse: " Nosotros usamos destornillador, no motosierra".

Carlos Melconian en Mendoza Melconian y su plan "posible" para estabilizar la economía.

Inflación, dólar y pesos: qué se puede esperar

Respecto a lo que viene, para Melconian quien asuma la presidencia deberá afrontar un escenario difícil. Vaticinó un IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 11% en agosto y "al menos 13" para este mes que marca el rumbo en la recta final del 2023.

Tras relativizar la brecha actual de casi 100% entre el dólar oficial y dólar blue, y antes de reafirmar que habrá "régimen cambiario sin restricciones" o sin cepo, para el referente económico de Patricia Bullrich "que lleguen a $600 y $900 pos elecciones indicaría que vamos a estar peor, pero es una brecha del 50%".

Frente a ese contexto, dio algunas pautas de su propuesta. "Se trata de evitar una híperinflación. En Argentina pega mucho más una devaluación que un ajuste tarifario", advirtió, no sin resaltar que "la emisión actual del 150% anual será 150% de inflación el año que viene".

En ese sentido, su aseveración le dio pie a hablar del nivel de actividad económica, hoy en situación crítica con la pérdida del poder adquisitivo. Y sobre todo la distorsión de precios.

Para Melconian, quien recordó que en su momento también había expuesto su plan a la vicepresidenta Cristina Fernández "la gente no quiere los pesos hoy. Pero la cuestión central es la tasa de inversión. Para eso, el próximo Gobierno deberá arrancar con una corrección de precios relativos (valor de un bien o servicio respecto a otro). Nadie quiere quebrar a nadie, pero los melones tendrán que ir acomodándose en el cajón durante los primeros días".

Carlos Melconian en Mendoza, cornejo, petri Foto: Cristian Lozano

El paquete de medidas económicas que implementa el Gobierno nacional actualmente ¿impactará aún más la inflación?

La inflación venía con una inercia del 7/8%. La devaluación a $350 le puso un vértigo adicional; por eso, agosto viene con 11% y setiembre un poco más. Pero Argentina viene con una inflación de orden macroeconómico: es decir, agujero fiscal, emisión de moneda y la gente que no acepta esa cantidad de pesos como efecto de lo que pasó con el tipo de cambio.

Dado que si ese dólar queda fijo, el Gobierno tendrá que volver a modificarlo en octubre, estamos en un tren ascendente. Para eso apuntamos a un plan de estabilización reactivante, como se busca con cada plan desde que mi abuela era soltera (risas). Siempre termina dándole más poder adquisitivo al asalariado, no porque le aumenten el salario sino porque deja de perder, entonces es una medida popular más que a favor de los empresarios que tiene cómo derivar sus activos.

¿De qué forma debería funcionar una economía bimonetaria?

Depende. Hoy, con algo de hipocresía, hay que demostrar que todo lo hacemos en pesos. Entonces uno va con sus billetes, los cambia y después en la escritura queda asentado un valor en pesos. Eso no va más. ¿Qué nos va a cambiar? Nada, sólo que eso será legal. Si sos inquilino o propietario, en dólares o pesos, hay que ponerse de acuerdo.

Carlos Melconian en Mendoza, Cornejo

Fin del cepo y reforma laboral

¿Y cómo propone recuperar la confianza en el peso?

Buena pregunta. La gente va a volver a confiar si hay estabilidad, una buena política económica y equilibrio en el fisco. Cuando dolarizás una economía es sinónimo de nada: Argentina vivió una "símil dolarización" con la convertibilidad, que dio lugar a 14 monedas alternativas (o cuasi-monedas) cuando se hizo un agujero fiscal y supuestamente no se podía emitir. Está todo inventado; yo no ando en la joda provocativa de contestarle a fulano o mengano, y menos subestimar a 45 millones de personas que en mayor o menor medida son su propio banco de pruebas y pasaron muchas crisis.

¿Por qué considera que la dolarización que propone Milei no es posible?

De un equipo de 75 personas que tenemos trabajando, hay 5 dedicados a la bimonetariedad. O sea hay 70 en otros temas. Estoy cansado de que la dolarización como "gancho" te ponga en el centro de la escena, por eso he dicho que si me invitás a tu casa a comer fideos con tuco y cuando llego no hay ni fideos ni tuco, entonces me engañaste. De a poco ya han empezado a reconocerlo desde el equipo de LLA (La Libertad Avanza): ahora dicen que será en 20 meses, que se necesitan 40 mil millones....Ya lo dije tajantemente: primero hay que conseguir los dólares, y segundo, se necesita una licuación.

¿Cómo? Con un golpe inflacionario que "derrita" los pesos, con un dólar muy superior al libre, o un "corralito", o un Plan Bonex para canjear por Leliqs. Es un acto de magia. La dolarización es una de las 4 ruedas del auto ¡faltan las otras 3 y el auto entero!.

Carlos Melconian en Mendoza

Le costó ponerse de acuerdo con Bullrich sobre la salida del cepo cambiario?

Ya no le llamo más cepo. Para mí es la telaraña. Y la vamos a sacar de un día para el otro. Por eso no me costó, porque estaba en lo correcto.

Avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ¿es volver a darle independencia del poder político?

Por supuesto. Independencia operativa, porque en todos los países del mundo el Banco Central conversa con el presidente, con el ministro. Hay que readecuar todo eso. Si se avanza con tranquilidad, todo tiene solución.

Habla de varias reformas, del sector público y privado, y también laboral. ¿En qué consiste?

Estamos trabajando en eso. El mayor drama en lo laboral son las contingencias, y no las sufre Paolo Rocca ni Luis Pagani. Sí la pyme que tiene 5 tipos, se come dos juicios y quiebra porque está toda la legalidad laboralista detrás. Debemos ir, sin desfavorecer al trabajador, como pasa con la construcción, hacia leyes con las cuales las empresas dejen de valer 0.