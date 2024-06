Carlos Melconian criticó al Gobierno y advirtió que el tipo de cambio "está al límite"

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian criticó al Gobierno Nacional y advirtió que el tipo de cambio "está al límite". Al ser consultado sobre si el tipo de cambio está atrasado, Melconian afirmó: "Está ahí, en el límite, donde en la foto no tenés riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación, y vos querés seguir al 2% mensual, tenés un problema. Vamos a distinguir foto de película".