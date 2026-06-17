Caída de empresas en Argentina: 31 empleadores menos por día en la gestión de Javier Milei

Argentina cerró el primer trimestre de 2026 con 26.448 empleadores menos que cuando Javier Milei asumió la presidencia. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , el universo de empresas registradas en el sistema de seguridad social pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 485.909 en marzo de 2026, lo que equivale al cierre neto de 31 unidades productivas por día durante los 28 meses de gobierno de Javier Milei . El relevamiento corresponde al informe sobre dinámica laboral y empresarial elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) .

En términos absolutos, el comercio al por mayor y al por menor , incluyendo la reparación de vehículos automotores y motocicletas, registró la mayor pérdida: 6.836 empleadores menos en 28 meses. Le siguió el servicio de transporte y almacenamiento , con 6.473 bajas ; los servicios inmobiliarios , con 3.796 ; la industria manufacturera , con 3.393 ; los servicios profesionales, científicos y técnicos , con 2.666 ; la agricultura, ganadería y actividades afines , con 2.425 ; y la construcción , con 2.067 . Todos ellos registraron retrocesos superiores a los dos mil empleadores en el período.

El cuadro se completa con caídas de menor magnitud en intermediación financiera y seguros (429 empleadores menos), servicios artísticos y culturales (377), información y comunicaciones (283), enseñanza (283), salud humana y servicios sociales (198) y suministro de agua y saneamiento (70). En el extremo opuesto, cuatro sectores lograron incrementar su base de empleadores: suministro de electricidad, gas y vapor (13 nuevos empleadores), explotación de minas y canteras (31), administración pública (35), servicios de alojamiento y comida (228), actividades administrativas y de apoyo (1.022) y servicios de asociaciones y personales (1.789).

El transporte lidera la contracción

Cuando el análisis se expresa en términos relativos, el ordenamiento sectorial se modifica. El sector de transporte y almacenamiento encabeza la contracción proporcional con una caída del 16,4% en su total de empleadores registrados. Le siguen los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una retracción del 15,8%; los servicios inmobiliarios, con el 12,8%; y la construcción, con el 9,5%. Los servicios profesionales acumularon una baja del 8,6% y la industria manufacturera, del 6,8%. El comercio, pese a liderar en números absolutos, registró un retroceso relativo más moderado del 4,6%, lo que refleja su mayor peso inicial dentro del tejido empresarial.

El impacto sobre las pequeñas y medianas empresas

En la práctica, la totalidad de la reducción en el número de empleadores recayó sobre las firmas de hasta 500 trabajadores: 26.382 unidades menos, equivalentes al 99,75% del total de casos. Las empresas de más de 501 trabajadores registraron apenas 66 cierres o salidas del padrón, representando el 0,25% restante.

En términos relativos, sin embargo, la diferencia entre segmentos es más acotada. Los empleadores con hasta 500 trabajadores disminuyeron un 5,17% (de 510.552 a 484.170), mientras que los de mayor porte se redujeron un 3,66% (de 1.805 a 1.739). La brecha de poco más de un punto y medio porcentual sugiere que, aunque las grandes empresas representaron una fracción ínfima de los cierres en términos absolutos, no estuvieron exentas de la tendencia contractiva.

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Las causas

El informe de CEPA señala que esta dinámica refleja una combinación de factores propios del modelo de ajuste en curso: eliminación de subsidios, flexibilización laboral, menor inversión en sectores productivos tradicionales y condiciones macroeconómicas que han comprimido la demanda interna. El resultado es un tejido empresarial que, al cabo de 28 meses, cuenta con una base significativamente más reducida que la existente al inicio de la gestión.