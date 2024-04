Belcopitt criticó al Gobierno y justificó los precios de la medicina prepaga

El dueño de Swiss Medical confirmó que renunció a la cámara de empresas de medicina prepaga para descomprimir la situación tras ser apuntado por el Gobierno por "cartelización" y "abuso de posición dominante" en el sector.

Esto es, que al menos las 4 firmas principales empresas de la actividad se pusieron de acuerdo para la suba constante de precios.

Freno del Gobierno a los precios

En tanto, el Gobierno definirá hoy la medida cautelar con la que pretende retrotraer los precios de las cuotas de medicina prepaga a diciembre. Y al mismo tiempo, congelarlos por 2 meses.

Para el ahora ex titular de la UAS, eso significa que, pese a desregular en su momento la actividad, de esa forma el Gobierno hará "un control de precios" en el sector.

"En un momento que está todo tan politizado, quiero que quede claro que no quiero hacer un juego político de esto, hay una cuestión técnica en esto. ¿Se nos fue la mano a nosotros, o se le fue la mano a la inflación? ¿Hay algún sistema en Argentina que tenga tantos actores en su actividad", analizó el también accionista de Grupo América.

Según Belocopitt "la medicina tiene necesidad de replantearse muchos temas, hay que hacer un sistema diferente, cualquier especialista lo va a decir. Si vos pretendes que esto se hubiese hecho de otra manera, tenías que juntar a los actores, tienen que participar todos. Pedí juntarme con el Gobierno en infinidad de veces y por cuestiones se agenda no me recibieron", dijo Belocopitt, antes de asegurar que si es visto como el "autor intelectual" de lo que sucede lo mejor es que "no esté en la cámara".

Después de OSDE, Swiss Medical es la segunda prepaga del mercado con 14,8% del mercado (más de 1 millón de afiliados). El empresario ligado a la gestión massista incursionó en el sector de la salud con la compra de la Clínica Suizo a fines de los '90.

OSDE tiene 2,2 millones de usuarios. En tanto, Medicus se encontraba octava, con 240.000 cápitas y una participación menor al 4%, al momento de la adquisición por parte de Belocopitt.