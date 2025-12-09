Becas Progresar: cómo acceder y cuáles son los requisitos para obtenerlas

9 de diciembre de 2025
Conocé cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y los requisitos que necesitás cumplir para inscribirte.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió toda la información oficial sobre el programa Progresar. En esta nota te explicamos en detalle cómo acceder, los requisitos que debés cumplir, los pasos para inscribirte y toda la información que necesitás conocer.

Así podés obtener las Becas Progresar

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

En diciembre, todos los titulares del programa reciben un pago de $35.000, aunque solo se acreditó el 80% del monto ($28.000). El 20% restante se retiene y se habilita para su cobro a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Para completar la inscripción, seguí estos pasos:

  • Ingresá a la app Mi Argentina o al sitio oficial de ANSES.
  • Iniciá sesión o creá un usuario si aún no lo tenés.
  • Actualizá tus datos personales y del grupo familiar, asegurándote de que estén completos.
  • Llená el formulario de inscripción y adjuntá la documentación que certifique tu cursada o matrícula vigente.
  • Confirmá tu inscripción y revisá la notificación de aprobación del beneficio.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2025

Con su última actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $334.800, el ingreso máximo permitido para el estudiante y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres SMVM, es decir, $1.004.400.

A continuación, te detallamos los demás requisitos obligatorios que deben cumplirse según el tipo de programa:

Progresar Superior

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
  • Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
  • Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
  • Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
  • Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
  • Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
  • Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Progresar Obligatorio

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
  • La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
  • Cumplir con la condición de alumno regular.
  • Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
