Avanzan al 85% las obras eléctricas en Uspallata con una inversión de $1.700 millones para optimizar el servicio

Uspallata impulsa mejoras en el servicio eléctrico con obras al 85% y una inversión de $1.700 millones

El Ministerio de Energía y Ambiente ejecuta obras eléctricas fundamentales en el barrio Altos Verdes-Cordón de Bonilla, en Uspallata, financiadas con el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la calidad del servicio para las familias del sector, con una inversión que supera los $1.700 millones.

Las tareas registran un avance de 85%. Ya se finalizaron las estructuras de baja tensión y los postes necesarios para el tendido del cableado, lo que marca un hito clave hacia la próxima puesta en servicio. También se completó el cableado en baja tensión de las cuatro subestaciones transformadoras previstas —tres nuevas y una existente. En paralelo, se instalaron los postes y la aislación requeridos para la red de media tensión, y resta únicamente colocar los conductores definitivos.

“Estas obras representan un cambio real en la calidad del servicio eléctrico de Uspallata. Estamos avanzando con infraestructura que brinda seguridad, previsibilidad y acceso equitativo a la energía. Nuestro compromiso es que cada familia del interior mendocino cuente con un suministro confiable y acorde a sus necesidades”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

image Las tareas en Uspallata registran un avance de 85%. Para acompañar este proceso, el Ministerio firmó un convenio con Edemsa que permitirá normalizar el suministro mediante mediciones individuales en el polígono RENABAP 5465-4531. Esta etapa beneficiará a 158 familias que hoy dependen de medidores comunitarios, garantizando un servicio más seguro, estable y transparente.

El proyecto contempla la construcción de 800 metros de red de media tensión, cerca de 10 kilómetros de red de baja tensión y la instalación de tres subestaciones transformadoras nuevas. La infraestructura habilitará la provisión eléctrica para unos 500 potenciales usuarios, con una demanda estimada de 1.400 kW. Además, incluye acometidas y pilastras domiciliarias, junto con los equipos de comando y medición para el alumbrado público interno. Estas obras representan un avance decisivo para mejorar la calidad de vida de las familias de Uspallata y reflejan el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento de la infraestructura energética en zonas del interior, promoviendo un desarrollo comunitario más seguro y sostenible.