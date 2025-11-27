¿Aumentan las Becas Progresar en diciembre 2025? Lo que se conoce hasta ahora

Por Juan Pablo Strappazzon







Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en diciembre. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar.jpg Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en diciembre 2025? Qué se sabe sobre un posible aumento de las Becas Progresar en diciembre 2025 El Progresar, conocido anteriormente como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Según información oficial, el aumento general del 2,3% aplicado a las prestaciones de Anses, basado en la inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a quienes reciben esta ayuda económica educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, el monto bruto mensual se mantiene en $35.000, pero se deposita solo el 80% del total ($28.000). Recién a fin de año, cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada, se habilita el cobro del porcentaje retenido correspondiente al ciclo lectivo.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado ninguna actualización ni aumento en el monto de este beneficio estudiantil, por lo que continúa vigente el mismo esquema de pagos.