27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

¿Aumentan las Becas Progresar en diciembre 2025? Lo que se conoce hasta ahora

Muchos beneficiarios se preguntan si las Becas Progresar tendrán aumento en diciembre. En esta nota, te contamos todos los detalles.

¿Aumentan las Becas Progresar en diciembre 2025? Lo que se conoce hasta ahora

¿Aumentan las Becas Progresar en diciembre 2025? Lo que se conoce hasta ahora

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en diciembre. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar.jpg
Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en diciembre 2025?

Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en diciembre 2025?

Qué se sabe sobre un posible aumento de las Becas Progresar en diciembre 2025

El Progresar, conocido anteriormente como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Cobro de la Beca Progresar en diciembre 2025: razones por las que podrías quedar fuera
Prestá atención

Cobro de la Beca Progresar en diciembre 2025: razones por las que podrías quedar fuera
Qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar en noviembre 2025
Tené en cuenta

Qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar en noviembre 2025

Según información oficial, el aumento general del 2,3% aplicado a las prestaciones de Anses, basado en la inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a quienes reciben esta ayuda económica educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, el monto bruto mensual se mantiene en $35.000, pero se deposita solo el 80% del total ($28.000). Recién a fin de año, cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada, se habilita el cobro del porcentaje retenido correspondiente al ciclo lectivo.

Temas
Seguí leyendo

Por qué no cobré la Beca Progresar de noviembre 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre de 2025

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Jimena Latorre destacó el rol del notariado en el desarrollo minero sostenible

Black Friday 2025: cómo evitar estafas digitales y cuidar tus datos durante las promociones

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Mendoza será sede global del vino a granel en 2026 tras el éxito argentino en Ámsterdam

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Te Puede Interesar

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Por Soledad Maturano
El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo. 
en pleno centro de la ciudad

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Por Pablo Segura