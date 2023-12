Anulan montos por reintegro de IVA: ¿por qué ocurre?

El modus operandi se repite, y no distingue montos más allá del tope de devolución autorizado de $18.800 al mes. Cientos de beneficiarios, al menos entre martes 5 y miércoles 6 se vieron afectados y canalizaron un reclamo a sus bancos: entre otros, Galicia, Santander, BNA y Macro, que implementan el sistema del IVA desde su inicio a fines de setiembre .

"Había llegado al límite a mediados de noviembre, por lo que las compras posteriores no tuvieron devolución. El tema es con las que hice a partir del 1 de este mes", cuenta por su parte Carlos, cliente del Galicia .

image.png Un ejemplo de créditos por el reintegro de IVA que tras cartón los bancos anulan

Ante su reclamo, la respuesta de la entidad es que la anulación corresponde créditos equivocados por haber superado el límite.

Para Carlos "es poco creíble eso, hasta ahora el recupero del IVA siempre ha sido en el acto. ¿Por qué me reintegrarían recién ahora montos de compras que hice hace más de diez días, y no las que hice este mes? "Seguramente" lo harán en breve, me dijeron. Veremos. Es todo muy raro", completa.

Explicaciones

No hubo respuesta, al menos hasta el martes, por parte de Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos). El ente es el encargado de recaudar el IVA, y por lo tanto monitorea los CUITs autorizados a recibir el reintegro y notificar a los bancos.

Extraoficialmente, Afip deslinda responsabilidades en ellos. A su vez, estos salieron a hacer una suerte de descargo.

"Hubo errores de procesamiento" indicó en off the el ejecutivo de uno de los bancos con mayor cantidad de cuentas en Mendoza, y que como otros tuvo que recepcionar un sinfín de quejas entre martes y miércoles. Y citó como responsable a Prisma, la firma que administra la red Banelco, Pago Mis Cuentas y PayWay, entre otros medios que procesan los pagos (débitos y créditos).

Desde Galicia coinciden en señalar que "el problema fue del sistema de las procesadoras".

Algunos datos tienen que ver con las fechas.

Según explicaron "si el cliente recibió un crédito el 15 y 16 de noviembre, pero los días subsiguientes hasta el 27/11 continúo recibiendo reintegros por compras realizadas, en este caso recibirá la anulación de cada uno de los créditos entre el 16/11 y el 27/11 con fecha 5 de diciembre".

¿Qué pasa con las compras que se hicieron durante la segunda quincena de noviembre? En paralelo, con fecha 4 de diciembre, los beneficiarios deberían recibir un crédito correcto por cada uno de los días que aplique el reintegro en esas fechas.

Lo cierto es que además de Prisma, desde donde tampoco hubo declaraciones al respecto, también quedó en el ojo de la tormenta Coelsa S.A., que digitaliza el sistema de pagos, cobros y transferencias (vía código QR, CBU, etc).

Curiosamente, (o no tanto) Coelsa y Prisma, son propiedad o tienen alguna relación con los bancos. Como sea, en el sistema aventuran que el problema debería solucionarse en los próximos días.