Comprar sin IVA: cómo arrancó en Mendoza

Hasta ahora, se sabe que el programa "Compre sin IVA" requiere no superar $85.500 en productos incluidos dentro del régimen de reintegros. En no más de 48 horas deben efectivizarse en la cuenta a la que está asociada la tarjeta de débito (incluso tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo), con un tope mensual de $18.800, ya que por ahora los pagos con código QR no estarían alcanzados.