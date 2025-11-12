12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Compras online

Amazon lanza Bazaar, la app que compite con Shein y Temu en Argentina

La nueva propuesta de Amazon, llamada Bazaar, promete precios bajos, descuentos exclusivos y envío gratuito. Una apuesta fuerte para el comercio electrónico.

Amazon lanza Bazaar, la app que compite con Shein y Temu en Argentina

Amazon lanza Bazaar, la app que compite con Shein y Temu en Argentina

Por Sitio Andino Economía

Amazon sorprendió al mercado digital con el lanzamiento de Amazon Bazaar, una nueva aplicación enfocada en productos económicos de moda, hogar y tecnología. Su desembarco en Argentina busca posicionarse frente a gigantes como Shein y Temu, ofreciendo una alternativa accesible, confiable y con envío gratis para compras superiores a $35.000.

Amazon Bazaar: la nueva competencia del low cost

La llegada de Amazon Bazaar marca una nueva etapa en el comercio electrónico argentino, donde cada vez más usuarios buscan precios convenientes y envíos rápidos. La aplicación ofrece miles de productos por menos de $13.500, con categorías que van desde la moda hasta artículos para el hogar y tecnología.

Lee además
Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente
La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%
Índice de Precios al Consumidor

La inflación a nivel nacional se mantuvo en dos puntos y la interanual supera el 30%

La estrategia apunta a captar a consumidores sensibles al precio, con una propuesta que combina ofertas agresivas y respaldo de marca. Además, quienes descarguen la app por primera vez acceden a un 50% de descuento en su primera compra, un beneficio que ya está generando gran interés entre los compradores locales.

comercio electrónico
Con la llegada de Amazon Bazaar, se expande el comercio electrónico en el país

Con la llegada de Amazon Bazaar, se expande el comercio electrónico en el país

Descuentos, envíos y experiencia de compra

Una de las principales ventajas del nuevo bazar digital de Amazon es su sistema de beneficios. Los envíos son gratuitos a partir de los $35.000 y las devoluciones pueden realizarse sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Esto refuerza la confianza del usuario y elimina una de las principales barreras de las compras online.

productos de Amazon Bazaar
Amazon Bazaar ofrece una gran variedad de productos

Amazon Bazaar ofrece una gran variedad de productos

El servicio mantiene las funciones clásicas de Amazon, como las reseñas con estrellas y las calificaciones de usuarios, que ayudan a elegir con seguridad. Además, las entregas llegan en menos de dos semanas y se aceptan pagos en pesos argentinos mediante tarjetas Visa, Mastercard y American Express.

El objetivo de la compañía es competir en igualdad de condiciones con los modelos de negocio que dominan el sector low cost, pero con el valor añadido de su reputación global, atención al cliente 24/7 y garantía de cumplimiento.

Temas
Seguí leyendo

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

Con los gobernadores de la "Mesa del cobre", Mendoza será centro del debate sobre minerales críticos

Impuesto al efectivo: cómo podría afectar a quienes menos tienen

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre de 2025

Tasaciones de propiedades: la Cámara Inmobiliaria de Mendoza explica cómo se le pone precio a un inmueble

Minería en red: Mendoza se consolida como punto de encuentro para la nueva generación de servicios

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en noviembre 2025

La mitad de los argentinos toma deuda, usa ahorros o créditos para llegar a fin de mes

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 12 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la liga argentina 2025
Definición

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la Liga Argentina 2025

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca  video
Dolor

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,4 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

Por Facundo La Rosa
El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro