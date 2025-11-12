Amazon lanza Bazaar, la app que compite con Shein y Temu en Argentina

Amazon sorprendió al mercado digital con el lanzamiento de Amazon Bazaar, una nueva aplicación enfocada en productos económicos de moda, hogar y tecnología. Su desembarco en Argentina busca posicionarse frente a gigantes como Shein y Temu, ofreciendo una alternativa accesible, confiable y con envío gratis para compras superiores a $35.000.
Amazon Bazaar: la nueva competencia del low cost
La llegada de Amazon Bazaar marca una nueva etapa en el comercio electrónico argentino, donde cada vez más usuarios buscan precios convenientes y envíos rápidos. La aplicación ofrece miles de productos por menos de $13.500, con categorías que van desde la moda hasta artículos para el hogar y tecnología.
La estrategia apunta a captar a consumidores sensibles al precio, con una propuesta que combina ofertas agresivas y respaldo de marca. Además, quienes descarguen la app por primera vez acceden a un 50% de descuento en su primera compra, un beneficio que ya está generando gran interés entre los compradores locales.
Descuentos, envíos y experiencia de compra
Una de las principales ventajas del nuevo bazar digital de Amazon es su sistema de beneficios. Los envíos son gratuitos a partir de los $35.000 y las devoluciones pueden realizarse sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Esto refuerza la confianza del usuario y elimina una de las principales barreras de las compras online.
El servicio mantiene las funciones clásicas de Amazon, como las reseñas con estrellas y las calificaciones de usuarios, que ayudan a elegir con seguridad. Además, las entregas llegan en menos de dos semanas y se aceptan pagos en pesos argentinos mediante tarjetas Visa, Mastercard y American Express.