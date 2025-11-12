Amazon lanza Bazaar, la app que compite con Shein y Temu en Argentina

Por Sitio Andino Economía







Amazon sorprendió al mercado digital con el lanzamiento de Amazon Bazaar, una nueva aplicación enfocada en productos económicos de moda, hogar y tecnología. Su desembarco en Argentina busca posicionarse frente a gigantes como Shein y Temu, ofreciendo una alternativa accesible, confiable y con envío gratis para compras superiores a $35.000.

Amazon Bazaar: la nueva competencia del low cost La llegada de Amazon Bazaar marca una nueva etapa en el comercio electrónico argentino, donde cada vez más usuarios buscan precios convenientes y envíos rápidos. La aplicación ofrece miles de productos por menos de $13.500, con categorías que van desde la moda hasta artículos para el hogar y tecnología.

La estrategia apunta a captar a consumidores sensibles al precio, con una propuesta que combina ofertas agresivas y respaldo de marca. Además, quienes descarguen la app por primera vez acceden a un 50% de descuento en su primera compra, un beneficio que ya está generando gran interés entre los compradores locales.

comercio electrónico Con la llegada de Amazon Bazaar, se expande el comercio electrónico en el país Descuentos, envíos y experiencia de compra Una de las principales ventajas del nuevo bazar digital de Amazon es su sistema de beneficios. Los envíos son gratuitos a partir de los $35.000 y las devoluciones pueden realizarse sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Esto refuerza la confianza del usuario y elimina una de las principales barreras de las compras online.

productos de Amazon Bazaar Amazon Bazaar ofrece una gran variedad de productos El servicio mantiene las funciones clásicas de Amazon, como las reseñas con estrellas y las calificaciones de usuarios, que ayudan a elegir con seguridad. Además, las entregas llegan en menos de dos semanas y se aceptan pagos en pesos argentinos mediante tarjetas Visa, Mastercard y American Express. El objetivo de la compañía es competir en igualdad de condiciones con los modelos de negocio que dominan el sector low cost, pero con el valor añadido de su reputación global, atención al cliente 24/7 y garantía de cumplimiento.