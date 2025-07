Alertan sobre la pérdida de empleo constante en Mendoza

Hay una indefinición constante de la matriz productiva de Mendoza. Los primeros de mayo hay grandes anuncios en los discursos del Gobernador, pero no se concretan, no se ven reflejados en puestos de trabajo concretos Hay una indefinición constante de la matriz productiva de Mendoza. Los primeros de mayo hay grandes anuncios en los discursos del Gobernador, pero no se concretan, no se ven reflejados en puestos de trabajo concretos

Navarro destacó que hay dos aristas, la pérdida de fuentes laborales y, a su vez, más pluriempleo dado que no alcanza el dinero. "Siempre las mujeres son las que más se ven condicionadas y perjudicadas, están expuestas al trabajo más precarios, pero también hay un fenómeno en donde se ve retrasada la inserción laboral de los jóvenes por tener que salir a buscar un trabajo, dejan de estudiar y así atrasan su terminalidad educativa, lo que hace que su inserción al mundo laboral sea más precaria", detalló.

También destacó que hay un aumento significativo de adultos mayores que están buscando un empleo, dado que su jubilación es insuficiente.

Otro factor que influye es la desconexión entre el ámbito académico y la formación profesional con respecto al mundo laboral no solo en los jóvenes, sino también en las personas de más de 40 años.

"El panorama pareciera ser no muy alentador. La sensación es que la provincia mira para arriba culpando permanentemente en todos los ciclos a la Nación y no mira para abajo para regar un poco la plantita de nuestra tierra", expresó Navarro.