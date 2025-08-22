Raíces Mendoza: cómo las pymes locales llegan a supermercados y mayoristas

La pequeña y mediana empresa mendocina enfrenta un contexto complejo, donde visibilizar y comercializar productos regionales es una necesidad urgente. En este contexto, el programa “Raíces Mendoza” impulsado por el Gobierno de Mendoza propone una solución: conectar a productores mendocinos con supermercados.

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Producción de la provincia que, según información aportada por el organismo, busca fortalecer la identidad productiva mendocina y facilitar el ingreso de productos locales a las góndolas de supermercados de renombre.

De acuerdo a los datos aportados por el ministerio a este medio, más de 300 productores están inscriptos en el programa, aunque más de 100 cuentan con ventas directas a supermercados . El objetivo es que estos vínculos generen desarrollo económico, empleo y arraigo territorial.

Productores locales pueden inscribirse al programa a través del sitio web del Gobierno de Mendoza - Producción

Actualmente, el programa mantiene acuerdos con cadenas como Carrefour, Libertad, Chango Más, Oscar David y Tadicor .

Cómo funciona el vínculo con supermercados

Según la información disponible en el sitio web, aquellos productores interesados en esta coordinación deben inscribirse y, luego, “serán diagnosticadas por técnicos de la cartera de producción para que se establezcan la necesidad a cubrir para ser parte de la propuesta (RNE, RNPA, código de barras, etc.)”.

Desde el sitio web del programa también se ofrece un registro online, diagnósticos técnicos y capacitaciones para facilitar el acceso al mercado formal.

Qué dicen desde el sector privado sobre el Programa Raíces Mendoza

Rubén David, dueño del mayorista Oscar David, señaló a Sitio Andino que “nosotros los productos los tenemos identificados con un cartel que dice ‘Raíces Mendoza’”. Según explicó, algunos productos ingresan fácilmente por estar correctamente inscriptos, tener volumen de comercialización y factura tipo A.

GOBIERNO RAICES MENDOZA2 Oscar David es uno de los mayoristas que forma parte del Programa Raíces Mendoza Foto: Gobierno de Mendoza

“Hay otros casos en los que es más difícil por la envergadura del emprendimiento: el monotributo, las retenciones, la falta de volumen o de packaging adecuado hacen que no todos puedan competir en el canal mayorista”, señaló.

Aun así, destacó que los que sí lograron ingresar “han mejorado en calidad, precio y presentación”.

Promoción, ferias y ventas

Además de la colocación en supermercados, el programa contempla la participación en ferias como La Rural, Caminos y Sabores y AgroActiva, con el objetivo de exhibir productos mendocinos y generar vínculos comerciales.